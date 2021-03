Kylie Jenner se luce en lencería durante sesión de fotos

Kylie Jenner se ha mantenido activa haciendo promoción a los lanzamientos de su marca Kylie Skin en los últimos días a través de redes sociales.

En esta ocasión, la celebridad compartió detalles de una sesión fotográfica para promocionar el nuevo aceite de protección solar y cuidado de la piel disponible a la venta en su sitio web.

Posó para la cámara haciendo alarde de sus dotes como modelo ataviada con un conjunto de encaje rosa pastel compuesto por un bralette con tirantes de aguja y escote entretejido a juego con un bikini con lazos en los costados y detalles también entretejidos.

El conjunto fue combinado con un par de tacones de aguja transparentes, múltiples anillos plateados y llamativos pendientes.

Lució glamorosa con maquillaje en una paleta natural, usó labial nude, rímel negro y blush rosado sobre las mejillas; su cabello tomó protagonismo por sí solo al mostrarse en voluminosos y largos mechones rizados sobre los hombros y espalda de la empresaria.

De fondo, Kylie tomó una cortina de látex rosa, con telas rosas pasteles como alfombras.

Sus imágenes generaron miles de comentarios y recibió casi 5 millones de likes al instante.

“Asegúrate de recoger tu aceite de protección solar en KylieSkin.com . El verano llegará antes de que te des cuenta. Mi forma favorita de sentirme sexy sin dejar de estar protegida”, escribió.

En sus historias de Instagram, la empresaria presumió sus curvas de infarto y vientre plano con videos selfies tomados durante descansos de su sesión.

Kylie Jenner ha estado trabajando en su línea de cuidado personal desde 2019, cuando se lanzó por primera vez con sólo seis productos para el rostro, pero con una enorme promoción que incluyó un viaje a la playa con su séquito de amigas a bordo de un jet privado tapizado de la marca Kylie Skin.

En una entrevista con Glamour, la estrella de Keeping Up With The Kardashians dijo que creó la línea para el cuidado de la piel para que sus clientes tuvieran una experiencia completa de glamour y salud.

“Creo que todo comienza sintiéndose bien en su propia piel. Creo que es muy importante cuidarse de adentro hacia afuera y eso comienza con el cuidado de la piel y tomarse el tiempo para hacer las cosas que amas”.

Además de estar rodando sesiones para los productos de la piel, Kylie está enfocada en las campañas publicitarias para las nuevas colecciones de maquillaje, Kylie Cosmetics.

Recientemente protagonizó una sesión para la que posó ataviada en un ajustado mono azul celeste con paneles descubiertos y tela transparente de Poster Girl.

Mira las mejores fotos de Kylie Jenner en la galería superior.

MA

