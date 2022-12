¡La chica del bikini azul! Elizabeth Hurley posa frente a la cámara y conquista

La actriz Elizabeth Hurley compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde deslumbra al posar en un diminuto bikini azul turquesa.

La estrella británica presumió la increíble figura que posee a los 57 años al modelar el bañador con detalles de cadenas doradas, perteneciente a su colección de trajes de baño.

Hurley compartió su video en bikini para promocionar su nueva película Christmas in the Caribbean, disponible para ver en cines selectos, Apple TV, Sky TV, Amazon Prime Video y Google Play.

Sumó más de 130 mil reacciones de fanáticos que alabaron su belleza.

Elizabeth Hurley limpia su nombre ante rumores sobre el Príncipe Harry

La actriz Elizabeth Hurley aprovechó una entrevista con el medio Saturday Times para aclarar que ella no es la mujer con quien el Príncipe Harry perdió su “virginidad”.

“Yo no. No soy culpable. No. Yo no. Absolutamente no”, dijo ante el cuestionamiento.

Su nombre se rumoró después de que Harry dijera en sus memorias Spare que perdió la virginidad durante su adolescencia con una “hermosa mujer mayor en el campo”. Hurley era dueña de una casa en Gloucestershire, un condado rural situado en el suroeste de Inglaterra. Las memorias se publicarán el próximo 10 de enero.

Mientras Elizabeth Hurley se aleja de este rumor, impulsa su línea de trajes de baño.

El bikini turquesa forma parte de su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.