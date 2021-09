La explicación detrás del look de Kim Kardashian en el Met Gala

Kim Kardashian acaparó los reflectores durante su paso en la alfombra roja del Met Gala debido a su extraño, pero lujoso look negro firmado por Balenciaga.

La celebridad de 40 años arribó al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una elección de moda un poco extraña y controversial, pero no inesperada, ya que días previos se había dejado ver en público con looks similares y en redes sociales ha estado adoptando un estilo similar.

Su outfit constó de un traje negro ajustado que le cubrió hasta el rostro y la cabeza, permitiendo que sólo su cabello callera por su espalda peinada en una cola de caballo con extensiones.

La creación de Demna Gvasalia para Balenciaga constó de un minivestido ajustado con mangas holgadas de tres cuartos, leggings con triángulos de tela arrastrando por detrás de los muslos, guantes extra largos y un par de botines de tacón de aguja.

Asimismo, presentó una máscara que se envolvió alrededor de su cabeza.

Tan pronto como apareció en la alfombra roja, comenzaron a crearse especulaciones sobre la razón de su look e incluso internet se llenó de memes.

Hubo quienes compararon la imagen de tipo incógnito de Kim con un Dementor villano de Harry Potter, con una parca o el Espectro de El Señor de los Anillos.

Los fanáticos comenzaron a debatir en redes sociales sobre cuál podría ser la influencia en la elección de moda de la empresaria de Calabasas en las últimas semanas incluido su look para el MET.

Muchos de ellos sospecharon que Kanye West es el responsable de su nuevo guardarropa, como lo fue durante todo el tiempo que estuvieron juntos, cuando Kim comenzó a elegir prendas deportivas y combinarlas con prendas de cuero, zapatos extravagantes y más.

Foto:

Y es que los recientes cambios de estilo de la celebridad se han dado después de que Kanye usara cubiertas faciales completas para promocionar su álbum Donda.

Incluso durante la última presentación, Kim caminó a través del escenario vestida de novia, con un conjunto blanco completo y un velo que le cubrió todo el rostro.

Mientras las especulaciones se hicieron presentes en internet, una fuente le confirmó a Page Six que Kanye estaba involucrado en la elección de Kim y que ambos querían hacer “una nueva subcultura y declaración de moda”.

“No hay logo, ni rostro, pero todos saben que es ella. Kanye le dio el coraje para impulsar la creatividad y la imaginación de las personas a través del arte”, dijo la fuente. “Es la máxima confianza”, añadió.

Al parecer Kanye no dejó que Kim desfilara sola por la alfombra. A pesar de llevar seis meses en medio de un dramático y mediático proceso de divorcio, la todavía pareja se ha mantenido unida y trabajando en conjunto para sí mismos y por sus cuatro hijos.

Sin embargo, el acompañante de Kim no era Kanye como se creyó en un inicio. Una fuente cercana le dijo a E! News que Kanye sólo ayudó a elegir el look y a diseñar su imagen completa, pero que no fue al evento.

En cambio, fue el mismo diseñador Demna Gvasalia quien desfiló con Kim, adoptando las mismas posturas y actitudes del rapero y vistiendo un conjunto negro similar a los que ha usado en sus fiestas de escucha de Donda.

Se sabe que Kanye presentó a Kim al diseñador y últimamente han estado en contacto y trabajado juntos para los atuendos que la todavía pareja han utilizado en público.

Fue en un mensaje de Twitter donde Kim Kardashian dijo que no había nada tan americano como llevar una playera de la cabeza a los pies, en referencia a que el tema de la MET Gala fue rendir homenaje a la moda en Estados Unidos.

What’s more American than a T-shirt head to toe?! pic.twitter.com/Z0xr7v6M04 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 14, 2021

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí