La lencería roja con la que Kourtney Kardashian arrasó en Instagram

La socialité Kourtney Kardashian compartió en Instagram una fotografía en lencería con la que trató de unirse a sus hermanas Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner para promocionar la marca Skims.

La empresaria de 41 años utilizó unas pantaletas delgadas y un sostén de escote redondo para lucir su figura tonificada y su abdomen plano.

Kourney le dio un toque de elegancia a su look con un costoso collar, mientras posaba para una selfie en el vestuario de su residencia.



La hermana de Kim Kardashian lució su belleza con poco maquillaje y con su cabello negro peinado con una larga trenza de lado.

“Como no me invitaron a la sesión de fotos de hermanas”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram al compartir la imagen, en referencia a la campaña promocional que lanzó Kim Kardashian con Kylie y Kendall Jenner para promocionar la colección del Día de San Valentín de Skims.

El trío de hermanas encendió las redes al lucir los conjuntos de ropa interior, así que Kourtney Kardashian también utilizó un modelo de la última colección de la marca de su hermana menor.



La estrella de Keeping Up with the Kardashians sigue presumiendo su romance con Travis Barker, baterista de Blink 182, en cada oportunidad que se le presenta.

La relación tomó por sorpresa a Kardashian, ya que ella y Barker llevaban casi una década como amigos, según contó una fuente a la revista People. La socialité llevaba un tiempo soltera y no esperaba el cambio que dio la relación, pero ahora se siente afortunada.

La pareja ha pasado mucho tiempo juntos y han tratado de incluir a los hijos que tienen con sus exparejas y están “emocionados por lo sencillo que ha resultado”, según contó la fuente.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kourtney Kardashian.



p