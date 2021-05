La modelo Naomi Campbell se convierte en madre a los 50 años

La supermodelo británica Naomi Campbell anunció sorpresivamente el martes que se convirtió en madre de una niña.

"Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribió Campbell, de 50 años, en su cuenta de Instagram acompañando una fotografía de su mano acunando un diminuto par de pies de bebé.

"Es un honor tener esta alma gentil en mi vida", continuó. "No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande", dijo Campbell, quien actualmente reside en Nueva York, no dio más detalles del suceso.