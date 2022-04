La polémica historia de amor entre Elon Musk y Amber Heard

Antes del romance que protagonizó con la cantante y madre de sus dos hijos más pequeños, Grimes, Elon Musk sostuvo una tórrida relación con Amber Heard, justo en el momento en que ella se estaba separando de Johhny Depp.

Según los informes de The Hollywood Reporter, el hombre más rico del mundo y la protagonista de Aquaman se conocieron en 2013. Durante las grabaciones de la película Machete Kills, donde Elon tuvo un breve cameo.

Al parecer el empresario quedó prendado por la belleza y talento de la actriz, por lo que fue el primero en dar el paso. Le pidió a varios miembros del cast por correo que le ayudaran a acercarse a Heard, ya sea en fiestas, reuniones de la producción o en cualquier momento.

En dicho año Amber todavía estaba casada con Johnny Depp; sin embargo, a Elon no le importó e insistió en los correos que sólo quería conocer a Amber por mero interés.

Pasaron casi tres años para que iniciaran una relación como novios a ojos del público, la cual duró de forma intermitente entre 2016 y 2018. Para ese entonces, la actriz ya se había separado del protagonista de Piratas del Caribe y enfrentaba las primeras acusaciones por abuso doméstico.

De hecho, se dijo que Elon le ofreció protección a Amber luego de que Depp la demandó por difamación. El servicio de seguridad del jefe de Tesla estaría las 24 horas del día, los 7 días de la semana por siempre con la actriz aunque ellos terminaran su relación.

Durante su noviazgo fueron captados numerosas veces en público, durante viajes, salidas nocturnas, fiestas hollywoodenses e incluso entrando al ático de la actriz en Los Ángeles a altas horas de la noche.

Muchas de las visitas nocturnas se dieron cuando Johnny Depp y Amber todavía estaban casados. En su momento, se dijo que los golpes que Amber tenía, y por los que acusó a Depp, en realidad fueron propinados por Elon.

Building security officer points the finger at Elon Musk! Claims he was having an affair with Amber Heard and would come to her apartment “night after night” while Johnny Depp was out of the country. This happened during the same weeks Heard claimed she was assaulted by Depp. pic.twitter.com/7vyJ611MPJ