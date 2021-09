La razón por la que Jennette McCurdy se arrepiente de su carrera como actriz

Jennette McCurdy se convirtió en una de las actrices juveniles más famosas y aclamadas luego de su participación estelar como Sam Puckett en iCarly junto a Miranda Cosgrove.

Antes de la producción de Nickelodeon, McCurdy ya se encontraba construyendo una prometedora carrera en Hollywood desde que tenía menos de ocho años con varios papeles en programas como CSI, Zoey 101 y Malcolm el de en medio, serie en la que participó una par de ocasiones con diferente personaje.

Incluso obtuvo un papel junto al actor Harrison Ford en la película Hollywood Homicide en 2003 y en 2005 fue nominada al premio Young Artist Awards como mejor actriz joven invitada en la serie Strong Medicine.

Para Jennette su mejor momento y, según ella el peor, llegó con iCarly en 2007 ya que su personalidad y talento la llevaron a colocarse como una de las mejores actrices infantiles de la televisión estadounidense.

Mientras trabajaba en este sitcom, fue convocada para protagonizar una serie de proyectos más como True Jackson VP, Fred: The Movie, Best Player y posteriormente Sam and Cat, con Ariana Grande.

Si bien su carrera se veía brillante en el futuro, la actriz decidió poner un alto y abandonar la actuación.

Los fanáticos esperaban verla en la reciente secuela de iCarly que se estrenó en junio pasado por Paramount +, pero los desilusionó al revelarse que ya no estaba interesada en la actuación y que se arrepentía de su carrera.

¿Por qué Jannette McCurdy dejó la actuación?

En una entrevista que tuvo con Anna Faris, Jennette dijo que nunca buscó la dama y que desde un inicio no quería ser actriz, pero que llegó a Hollywood por influencia de su madre y que poco después se convirtió en el soporte financiero de su familia con lo que ganaba en cada producción.

“Mi mamá me puso en ella cuando tenía seis años. A los 10 u 11 yo era el principal apoyo financiero para mi familia”, dijo McCurdy.

“Fue mucha la presión de mi familia que no tenía tanto dinero y esa era la salida. Lo que realmente creo que fue útil ganar cierto grado de éxito”, añadió.

Añadió que dejó la actuación en cuanto su madre falleció y que en cierto momento comenzó a experimentar vergüenza por los papeles que obtuvo.

“Finalmente renuncié después de que mi madre falleció, porque con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida. Ese [la actuación] fue su propio viaje y uno difícil con seguridad”.

“Mi experiencia con la actuación es que estoy tan avergonzada de lo que hice en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que era la más cursi”.

Crisis nerviosas y su lucha contra los trastornos alimenticios

Asimismo, reveló que cuando era una niña dentro de los sets de grabación siempre tenía ataques de nervios que muchas veces la superaban.

En un ensayo que escribió para The Wall Street Journal, McCurdy reveló detalles sobre la anorexia y bulimia que experimentó entre los 11 y los 13 años.

Dijo que mientras se convertía en una estrella en ascenso, su madre fue una de las promotoras de la anorexia ya que siempre le medía las porciones de alimentos y le controlaba el peso, las dietas y la cantidad de calorías que comía en un día; además, siempre comparaba su peso y talla con el de otras chicas.

Años después, a los 18 años, cuando iCarly era famoso a nivel mundial y a su madre le diagnosticaron cáncer terminal, Jennette dejó la anorexia y se inclinó más por la bulimia, en donde experimentaba atracones de comida para liberar las presiones que tenía sobre ella a nivel profesional y personal.

En el ensayó contó que llegaba a vomitar hasta siete veces al día, hubiera o no atracones para lograr bajar de peso días antes de alguna grabación importante u otro compromiso laboral.

Su camino a la sanación inició después de los 20, cuando su cuñada se dio cuenta de sus desórdenes y le sugirió buscar ayuda profesional, pero durante el proceso, Jennette comenzó a experimentar graves consecuencias de vomitar como sangrado de garganta y desmayos.

En 2014, cuando escribió el ensayo, dijo que todavía experimentaba recaídas, pero que ponía en práctica lo aprendido en sus múltiples terapias y que en ese momento se sentía más fuerte para superarlas que cuando era adolescente.

Luego de retirarse de la actuación, McCurdy decidió dedicarse a escribir y dirigir, incluso escribió un programa para una sola persona que ella misma protagonizó en 2020 llamado I’m Glad My Mom Died con el que oficializó su retiro.

