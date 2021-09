Así ha sido la transformación de Miranda Cosgrove de ‘iCarly’

Miranda Cosgrove fue una de las estrellas infantiles con más popularidad e influencia luego de haber obtenido el papel de Carly Shay en el programa iCarly de Nickelodeon.

Pero antes de ello, Cosgrove ya se contaba consolidando una carrera en Hollywood.

Su debut como actriz fue en 2002 con la exitosa película School of Rock, en donde interpretó a una alumna con talento llamada Summer Hathaway, en ese entonces tenía cerca de nueve años.

Posteriormente protagonizó el sitcom Drake & Josh de Nickelodeon como Megan Parker; este papel ayudó a destacar entre los actores infantiles debido a la personalidad y carisma del personaje.

Además de su carrera como actriz, en ese momento Miranda comenzaba a trabajar en su faceta como cantante. Cuando llegó su gran oportunidad en iCarly en 2007, firmó con Columbia Records y lanzó la banda sonora de dicha serie con cuatro canciones, incluida la canción principal Leave It All To Me. Tardó casi cuatro años para lanzar su álbum debut Sparks Fly.

Después de haber tocado los cuernos de la luna con su éxito a nivel internacional con iCarly, Miranda mantuvo una carrera a bajo perfil, con trabajos en doblaje de voz y pequeñas participaciones en otras producciones hasta intercalar la actuación y la música para estudiar una carrera profesional en el mismo ámbito en la Universidad del Sur de California; sin embargo, cambió la carrera para graduarse de psicología.

Pero la profesión no fue sólo lo que cambió en ella, con el paso de los años su cambio físico fue evidente y hasta cierto punto normal, ya que dejó de ser una adolescente y se convirtió en una joven veinteañera, hasta que comenzó a ser comparada e incluso a ser señalada como una doble de Michael Jackson.

Recientemente, cuando se anunció y se estrenó la secuela de iCarly, llamó la atención por su cambio físico; en primera instancia por algunas facciones que cambiaron de forma notoria como pómulos más marcados y rellenos, ojos más redondeados y una nariz más estilizada.

No se sabe si la actriz se ha sometido a intervenciones quirúrgicas o ha optado por otros métodos o simplemente es maquillaje o la madurez de su rostro, pero los cambios son bastante visibles.

En una entrevista con Entertainment Tonight sobre el estreno del reinicio de iCarly, aceptó su evolución dentro y fuera de la pantalla, así como del concepto del programa.

“He evolucionado mucho. Cuando comencé el primer programa, tenía 13 años y la mayoría de las experiencias y cosas por las que estaba pasando mi personaje en el programa eran cosas por las que yo estaba pasando en la vida real. Ahora, acabo de cumplir 28 años y mi personaje está pasando por todas las cosas por las que pasas a los 20”, dijo.

Transformación de Miranda Cosgrove a través de los años

En 2002 participó en la popular película School Of Rock junto a Jack Black. Hasta el momento sigue siendo un clásico de Hollywood.

Para 2003, otro de sus primeros trabajos en la pantalla la convirtió en toda una estrella solicitada. Fue en Drake & Josh de Nickelodeon cuando Miranda comenzó a reconocer su fama de verdad con el papel de Megan Parker.

Fue en 2007 cuando su talento y carisma la llevaron a conseguir su propio protagónico en iCarly junto a Jennette McCurdy, Nathan Kress, Jerry Trainor y Noah Munk.

En 2010 se estrenó la primera entrega de Mi Villano Favorito. En dicha película, Miranda prestó su voz para darle vida a Margo, una de las pequeñas protagonistas.

Uno de sus papeles de bajo perfil incluyó The Intruders, película estrenada en 2015.

Regresó a su papel de Margo en Mi Villano Favorito 2 en 2017.

Volvió a su papel más grande, Carly Shay, en la nueva entrega de iCarly que comenzó a transmitirse por Paramount+ en junio de 2021.

