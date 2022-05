Lady Gaga conquista Las Vegas con diminuto bikini azul en la piscina

La cantante Lady Gaga terminó su residencia de conciertos “Jazz & Piano” en el Park MGM de Las Vegas, Nevada, y para celebrarlo se tomó un día de descanso en la piscina.

La intérprete de Alice deslumbró ataviada con un diminuto bikini azul celeste de SHEIN que dejó a la vista los múltiples tatuajes que tiene en la espalda.

Gaga usó gafas oscuras para protegerse del sol y dejó suelta su cabellera corta y rubia. El agua cristalina de la piscina y la arquitectura del hotel fueron el marco perfecto para su fotografía.

El post sumó más de 1.2 millones de reacciones y cientos de comentarios.

A su último concierto en Las Vegas asistió el actor Tom Cruise y posaron juntos para Instagram.

Lady Gaga es una superestrella y pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. Se ha consolidado como una cantante versátil y sumamente talentosa al cantar jazz con Tony Bennett, pero también ha demostrado que tiene madera de actriz al protagonizar House of Gucci y A Star is Born.

Con Tony Bennett lanzó Love For Sale en septiembre del año pasado y recibieron muchos elogios de los críticos musicales.

La pareja fue nominada a numerosos premios Grammy por su trabajo, y se llevaron a casa los premios al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional y Mejor Álbum No Clásico.

Hace tiempo se reveló que Tony había sido diagnosticado con Alzheimer en 2016, sin embargo,se dijo que continuaba trabajando en la música ya que le ayuda a enfrentar la enfermedad neurodegenerativa.

Ahora, Lady Gaga se prepara para regresar a los escenarios mundiales con la gira The Chromatica Ball. Iniciará la serie de conciertos en Alemania, Francia y Reino Unido para después tocar base en diversas ciudades de Estados Unidos, cerrando el 10 de septiembre en el Dodger’s Stadium en Los Ángeles.

Lady Gaga tiene múltiples proyectos. Creó la línea de maquillaje Haus Laboratories, libre de crueldad animal, para todos aquellos quienes alguna vez se sintieron “raros” en su propia piel. Recientemente dijo que “siempre creyó en el poder del maquillaje para elevar el amor propio”.

“Mi definición de belleza siempre ha estado en contra de la corriente. Me vestí como me sentía con ganas de vestir hoy, como quería peinarme, como quería que se viera mi maquillaje. Pero nunca quisiera enviar un mensaje a nadie, especialmente a una persona joven, de que tienes que ser perfecto”.

Está orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora y en entrevista para The Project de Australia declaró:

"No llegué aquí porque soy bonita. No soy una supermodelo. Hago música. Es eso y mi corazón. Mi cerebro es lo que me trajo aquí y trabajo muy duro”.