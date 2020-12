Lady Gaga 'rompe Instagram' con su bikini más arriesgado

La cantante Lady Gaga protagonizó una sesión fotográfica en Instagram que sorprendió a los seguidores de su línea de maquillaje Haus Laboratories.

La intérprete de 911 lanzó una apuesta arriesgada y posó para las cámaras en topless, ataviada únicamente con un bikini en color nude.

Stefani Joanne Germanotta (su nombre real) dejó a la vista su abdomen plano y cubrió su busto con una extensa cabellera gris ondulada. Cerró los ojos ante la cámara para lucir un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, bronceador, iluminador estratégicamente colocado, labial nude con gloss y sombras marrón en los párpados.

Sumó más de 113 mil reacciones al mismo tiempo que mostró los múltiples tatuajes en su piel.

Lady Gaga creó la línea de maquillaje Haus Laboratories, libre de crueldad animal, para todos aquellos quienes alguna vez se sintieron “raros” en su propia piel. Recientemente dijo que “siempre creyó en el poder del maquillaje para elevar el amor propio”.

“Mi definición de belleza siempre ha estado en contra de la corriente. Me vestí como me sentía con ganas de vestir hoy, como quería peinarme, como quería que se viera mi maquillaje. Pero nunca quisiera enviar un mensaje a nadie, especialmente a una persona joven, de que tienes que ser perfecto”.

Está orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora y en entrevista para The Project de Australia declaró:

"No llegué aquí porque soy bonita. No soy una supermodelo. Hago música. Es eso y mi corazón. Mi cerebro es lo que me trajo aquí y trabajo muy duro”.