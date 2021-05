Lady Gaga se luce en Instagram con 'belfie' y bikini azul

La cantante Lady Gaga está lista para el verano. Este miércoles compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde luce un bikini azul tie dye.

La estrella de 35 años de edad hizo alarde de una figura torneada al posar para la ‘belfie’ que ya suma casi 3 millones de reacciones.

Gaga enmarcó su fotografía con un paisaje conformado por una franja de playa al fondo y una de césped en su casa de Malibú, California. Publicó el emoji de una sirena.

Publicó su fotografía días después de celebrar el décimo aniversario de su álbum Born This Way, con el que se consagró como estrella pop, pero también marcó una diferencia al apoyar a la comunidad LGBTTTIQ+ y derrumbar estereotipos de belleza con sus letras.

Lady Gaga recibió las llaves de West Hollywood por el impacto cultural de su música y se declaró al 23 de mayo como el día de Born This Way.

La encargada del Ayuntamiento, Mayor Lindsey P. Horvath, dijo a la artista: “¡Gracias por animarnos a amarnos a nosotros mismos y estar orgullosos!”.

Lady Gaga tiene múltiples proyectos. Creó la línea de maquillaje Haus Laboratories, libre de crueldad animal, para todos aquellos quienes alguna vez se sintieron “raros” en su propia piel. Recientemente dijo que “siempre creyó en el poder del maquillaje para elevar el amor propio”.

“Mi definición de belleza siempre ha estado en contra de la corriente. Me vestí como me sentía con ganas de vestir hoy, como quería peinarme, como quería que se viera mi maquillaje. Pero nunca quisiera enviar un mensaje a nadie, especialmente a una persona joven, de que tienes que ser perfecto”.

Está orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora y en entrevista para The Project de Australia declaró:

"No llegué aquí porque soy bonita. No soy una supermodelo. Hago música. Es eso y mi corazón. Mi cerebro es lo que me trajo aquí y trabajo muy duro”.