¿Lágrimas reales? Critican a Meghan Markle por llorar en funeral de la Reina

Meghan Markle fue captada llorando en medio del funeral de la reina Isabel II y ahora los internautas se preguntan si fueron lágrimas reales o fue una actuación para crear empatía en medio de sus afirmaciones contra la familia real en entrevistas.

La duquesa de Sussex fue fotografiada en la Abadía de Westminster limpiándose el rostro tras derramar algunas lágrimas durante el servicio funerario a la Reina.

Posteriormente fue vista llorando en las afueras del lugar mientras se paraba junto a Camila Parker, ahora reina consorte; Kate Middelton, princesa de Gales; Sophie de Wessex, esposa del príncipe Edward; y los príncipes George y Charlotte.

Luego de que las imágenes de la duquesa se viralizaron, los internautas no tardaron en expresar su opinión a favor y en contra de Meghan.

Sorry for your loss Duchess Meghan at this very difficult time.#queensfuneral #MeghanMarkIe pic.twitter.com/2W1aGEvGZS — Rani- Kali (@RaniofJustice) September 19, 2022

Hubo quien la defendió diciéndo que sus lágrimas fueron algo normal y humano cuando el resto de la familia mostraron un rostro sereno y controlado, e incluso algunas veces sonriente cuando la ocasión no lo ameritaba.

Por su parte, hubo quienes la criticaron por llorar luego de tratar de “destrozar” la institución en las controversiales entrevistas.

Why is Meghan Markle crying at HMTQ funeral??! Like she was NOT close to her and trashed her family continually especially as her late husband was near deaths door. This chick is something else#fakemeghanmarkle #actingforthecameras — TeeBee2022 (@Bee2022Tee) September 19, 2022

“¿Por qué Meghan está llorando en el funeral de Su Majestad la Reina? Como si ella no estuviera cerca de ella y destrozara a su familia continuamente, especialmente cuando su difunto esposo estaba cerca de la puerta de la muerte. Esa chica es otra cosa”.

“¡La malvada Meghan llorando en el funeral, no estaba llorando cuando intentaba derrocar a la Monarquía CON OPRAH Y RON WEASLEY era ELLA! ¡Demonio! Harry también lanzará su libro ‘contar todo’ pronto ... perdóname”.

Evil Meghan crying at the funeral , wasn’t crying when you were trying to bring down the Monarchy WITH OPRAH AND RON WEASLEY was SHE! Evil! Harry releasing his “tell all” book soon too… spare me — Matthew (@matthewhayesx) September 19, 2022

“Meghan y Harry son los parientes que nunca visitan ni ayudan, luego aparecen llorando en el funeral con un camión de transporte para llevarse lo que puedan”.

Incluso hubo quienes se cuestionaron si en realidad la Reina se merecía las lágrimas de Meghan. “Todos ellos tristes en este funeral. ¿Realmente les gustaba su abuela? Tal vez William y Kate, pero ¿por qué llora Meghan? Esa anciana estuvo a dos pensamientos de llamarlos a ti y a tus hijos monos de porche”, escribió un usuario de Twitter.

Meghan and Harry are the relatives who never visit or help, then show up crying at the funeral with a U-haul to take what they can. — Madame Overseas Backfat aka MusedeGordonGartrell (@aatweetly) September 14, 2022

Los duques de Sussex han sido criticados en los últimos meses por pronunciarse en contra de la familia real en varias entrevistas y programas en los que se han presentado en Estados Unidos, como la entrevista con Oprah donde Meghan los tachó de racistas o el documental El yo que no puedes ver donde Harry habló sobre la falta de apoyo de la familia.

Dichas afirmaciones, supuestamente falsas y fuera de contexto, hicieron que Harry y su esposa experimentaran una evidente enemistad con el resto de la familia.

De hecho, durante los servicios funerarios y eventos protocolarios por la muerte de Su Magestad, Harry fue limitado a algunas apariciones en público y recepciones especiales.

Asimismo, se le prohibió usar su uniforme militar como el resto de la familia.

Recientemente se dio a conocer que su enemistad con la familia real provocó que Harry y su esposa Meghan fueran notificados de la muerte de Isabel II por el rey Carlos III cinco minutos antes del anuncio oficial, cuando la primera ministra Liz Truss lo supo dos horas antes al igual que el príncipe William.