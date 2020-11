Las 10 fotos más impactantes del… ¿nuevo novio? de Eiza González

Eiza González recientemente fue vista disfrutando de una cita en West Hollywood, Los Ángeles en compañía de un hombre al que se le ha vinculado sentimentalmente después de haber terminado con Timothée Chalamet el verano pasado.

Se trata de Dusty Lachowicz, un modelo y entrenador personal que ha sido imagen y colaborador con marcas de lujo como Calvin Klein, Ralph Lauren, Thorsun y FRAME, según apunta JustJared.

¿Quién es Dusty Lachowicz?

El maniquí de pasarela creció en Wisconsin y trabajó previamente como bombero y técnico de emergencias médicas en su lugar de origen, para después probar suerte en el mundo del fitness y la moda.

Medios estadounidenses señalan que el joven de 27 años se graduó de la Academia Nacional de Medicina Deportiva y ahora pertenece a la agencia de modelos mundialmente conocida, Ford Models.

Ahora vive en Nueva York, pero constantemente hace viajes a California por motivos de trabajo o vacaciones. Parece ser que su reciente visita se produce para disfrutar de algunos días libres con Eiza en su casa.

Así lo dejó ver el modelo en una reciente publicación hecha en Instagram en donde se ve el patio trasero de la casa de la actriz mexicana, mismo que ha salido de fondo en pasadas fotos de Eiza.

El joven en ascenso apunta a convertirse también en una celebridad de redes sociales ya que tan sólo en Instagram tiene más de 222 mil seguidores, muchas de ellas mujeres que han quedado cautivadas con el atractivo, sensualidad y encanto del modelo.

¿Dusty Lachowicz es novio de Eiza González?

Ninguna de las dos celebridades ha hecho oficial su relación amorosa; sin embargo; múltiples medios estadounidenses y tabloides como el Daily Mail lo han sugerido tras ser vistos en dos ocasiones.

La primera fue el sábado pasado cuando fueron captados por los paparazzis celebrando la victoria del virtual presidente Joe Biden en Los Ángeles.

En tanto, la segunda ocasión fue un día después cuando fueron fotografiados dirigiéndose a un exclusivo restaurante de West Hollywood y después de camino al bar deportivo 40 Love.

Eiza y sus novios

Desde que llegó a Hollywood, la actriz de 30 años no sólo ha conquistado la industria con sus participaciones en reconocidas producciones como Baby Driver o Welcome To Marwen, sino que ha flechado uno que otro corazón.

Liam Hemsworth fue el primer actor de alto nivel con el que se le vinculó en 2013, después llegó Calvin Harris, Maluma, Josh Duhamel, Luke Bracey y recientemente con Timothée Chalamet.

