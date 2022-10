Las bellas celebridades que van rumbo a los 60 “coquetas y prósperas”

Puede que sean icónicas por su trabajo en Hollywood, talento, carisma a toneladas y una larga trayectoria, pero también algunas de estas actrices son un referente de la belleza y de la eterna juventud debido a su apariencia radiante y sensual, tanto que desafían la edad y demuestran que la edad es sólo un número.

¿Acaso habrán encontrado la fuente de la eterna juventud? Las siguientes estrellas femeninas en sus plenos 50, a nada de llegar a los 60 años, están acaparando los titulares por sus rutinas de belleza y salud que les ha ayudado a mantener intacta su juventud a pesar de las décadas.

Jennifer Aniston

Una de las Jennifer más queridas de la industria es Aniston que, desde sus días en Friends, se convirtió en una de las actrices favoritas del público internacional.

A sus 53 años conserva su talento y carisma intactas, pero también su juventud y belleza.

¿Puedes creer que ahora tiene 53 años? Parece una joven en sus plenos treinta, ¿no?

Mientras la celebridad cumple con sus compromisos laborales, no desaprovecha el tiempo para descansar y hacer un poco de cuidado personal a través del ejercicio y dietas, con el objetivo de relajarse y cuidar su figura.

Es amante de la actividad física por lo que todos los días hace ejercicio a las 9 am, algunos de sus ejercicios favoritos es el boxeo, yoga, ejercicios de resistencia y del plan 15-15-15 que se trata de un estricto plan de entrenamiento de carrera elíptica e 15 minutos.

Asimismo, Jenn prioriza en el ayuno intermitente, bocadillos sin azúcar, frutas y verduras orgánicas.

Elizabeth Hurley

¿Será posible que Liz Hurley haya encontrado la fuente de la eterna juventud? La actriz británica, de 57 años, luce tan joven como las actrices en sus plenos treinta de hoy en día y todo se lo debe a su calidad de vida y autocuidado.

En una entrevista con Women’s Health, Elizabeth reveló que se mantiene en forma y cuida su salud debido a sus antecedentes familiares; parientes cercanos han muerto de cáncer.

Elizabeth combina tres cosas: “Hacer más tiempo para el ejercicio, comer alimentos nutritivos y tomarse el tiempo para hacer actividades relajantes”.

Además, tiene otros hábitos que lleva a cabo todos los días como priorizar la hidratación, no comer alimentos procesados y sustituir la comida dañina por tres comidas balanceadas al día, además de refrigerios sanos.

Demi Moore

La estrella de Ghost es una de las celebridades de Hollywood que mejor cuida su figura y mantiene su apariencia joven y a la moda a sus 59 años.

De acuerdo con Women’s Health, la actriz se ejercita diario con cardio de baile de bajo impacto, pasea en bicicleta con frecuencia, no come carbohidratos y medita.

Además cuida su piel con una rutina de skincare especial, cremas humectantes, desintoxicantes, jabones y limpiadores de maquillaje que no reseque su piel y prioriza en la hidratación y no bebe alcohol.

Jennifer Lopez

Es probablemente una de las mujeres de Hollywood en sus middle 50 que probablemente mejor se ve, sobre el escenario, como modelo, empresaria, bailarina y actriz.

Y es que la multifacética estrella, de 53 años, presume de su eterna juventud y belleza como si los años no le pasaran y siguiera siendo la estrella de inicios de los dos mil que protagoniza las chick flicks del momento y canta Jenny from the block.

Trabaja en su imagen y salud con levantamiento de pesas diariamente, entrenamientos de fuerza y resistencia en casa por más de una hora, ensayos de baile, pole dancing; además de dietas orgánicas con alimentos integrales, sin elementos procesados o grasosos y grandes cantidades de verduras de hoja verde y proteína de alta calidad.

Salma Hayek

La celebridad nació en México en 1966 y su gran oportunidad en la actuación fue a mediados de los 90, con el inicio de una racha, que todavía no termina, en Hollywood, con películas como Frida, Son como niños, Eternals y House of Gucci.

A los 56 años presume de una eterna belleza y juventud, además de una carrera en ascenso, una gran fortuna y una familia sólida junto a François-Henri Pinault y la hija que ambos comparten, Valentina Paloma Pinault.

Para mantenerse joven y saludable, la actriz prioriza el yoga e incluye baile en sus entrenamientos; además come cosas que le gustan sin restringirse, pero trata de que toda su alimentación sea equilibrada.

Nicole Kidman

A pesar de que tiene más de 30 años en Hollywood, todavía se piensa en Nicole como una joven actriz en sus treinta, esto debido a que luce joven y radiante gracias a su rutina de belleza con productos faciales clínicamente testados, dietas libres de carbohidratos y grasas y ejercicio aeróbico, de fuerza, natación y spinning.

¿Puedes creer que esta leyenda del cine tiene 55 años?