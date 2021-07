Lo que fue de los actores de ‘Ni idea’ tras 26 años de estrenarse

Parece ser que el verano es una de las mejores épocas para el estreno de grandes producciones hollywoodenses que prometen convertirse en clásicos de la cultura pop con el paso de los años.

Tal es el caso de íconos como Legally Blonde que recientemente cumplió 20 años y Clueless (Ni idea) que está celebrando 26 años de haber aterrizado en las pantallas. Es justamente esta última película de comedia de la que hablaremos en esta ocasión.

Y es que quién puede olvidarse de la famosa adolescente Cher Horowitz y sus icónicos looks que marcaron tendencia hacia finales de los noventa e inicios de los dos mil.

Interpretada por Alicia Silverstone, el personaje de Cher se trató de una estudiante de secundaria popular y con personalidad boba que normalmente tenía dichos característicos para toda situación.

La película se basó vagamente en la novela de Jane Austen llamada Emma y su popularidad a nivel mundial le aseguró una serie posterior y fue la inspiración para el video musical de Fancy de Iggy Azalea en 2015.

Actores de Ni idea antes y después

Alicia Silverstone como Cher Horowitz

La chica popular de Beverly Hills High se hizo famosa en la vida real por su personalidad tonta y brutalmente honesta que siempre se lucía en lujosos y glamurosos atuendos.

Después de Clueless, Silverstone tuvo una carrera prolífica con actuaciones estelares en Batman & Robin de 1997 y Blast From The Past de 1999.

Escribió The Kind Mama, un libro de salud sobre cómo ha sido la crianza de su hijo Bear.

En 2002 hizo su debut en Broadway y ha actuado en varias producciones teatrales como The Graduate y Time Stands Still.

Stacey Dash como Dionne Davenport

Se trató de la mejor amiga de Cher quien también tenía un gran sentido por la moda.

Después de su actuación en esta película, Dash repitió su papel en la serie derivada de Clueless por tres años y participó en varias producciones incluido The Game, en 2014 se convirtió en colaboradora de la cadena Fox News, pero fue despedida en 2017.

Acaparó la atención en 2018 por haberse postulado al Congreso de California, pero retiró su candidatura poco después; en 2019 atrajo la atención mediática por haber sido arrestada en Florida por un delito menor de violencia doméstica.

Su último proyecto fue Finding Love In Quarantine, un programa inspirado y realizado durante la actual pandemia.

Paul Rudd como Josh Lucas

El actor interpretó al hermanastro de Cher y su principal interés amoroso.

Después de la película, Rudd ganó bastante popularidad en Hollywood, lo que lo convirtió en uno de los actores más cotizados en la actualidad.

Apareció en The 40-Year-Old-Virgin, This Is 40, I Love You, Man, Knocked Up y Friends.

Recientemente ha estado vinculado al Universo Marvel con su protagónico como Ant-Man.

Brittany Murphy como Tai Frasier

Con ayuda de Cher y Dionne, Tai asciende en popularidad tras su llegada a la secundaria como la “nueva”.

Tras Ni idea, la actriz fue convocada para aparecer en películas como Girl, Interrupted, 8 Mile, Just Married y Uptown Girls.

Falleció en 2009 por neumonía, anemia e intoxicación por drogas a los 32 años.

Donald Faison como Murray Duvall

El personaje es recordado por ser el novio de Dionne.

Desde que apareció en el clásico noventero, el actor actuó en Remember The Titans y Kick Ass 2; su papel más conocido es el de Dr. Christopher Turk en la serie Scrubs.

Elisa Donovan como Amber Mariens

Tras interpretar a la archienemiga de Cher, la actriz consiguió papeles recurrentes en Sabrina, la bruja adolescente y Beverly Hills 90210. En 2009 tuvo un personaje principal en la serie In Gayle We Trust y MDMA.

Breckin Meyer como Travis Birkenstock

Meyer interpretó a un vago alumno de la secundaria e interés amoroso de Tai. Entre sus compañeros, Breckin ha sido uno de los más famosos, actuó en Road Trip, Garfield, Tat Race, Designated Survivor, The Fix y prestó su voz para trabajos animados como Robot Chicken y King of the Hill.

Justin Walker como Christian Stovitz

Walker debutó en el cine con su participación en Clueless. Su personaje fue perseguido por Cher a través de un interés amoroso, pero en algún punto de la historia Cher descubre que es gay.

Desde su debut, el actor actuó en Last Resort, Born Bad y Perfect Lover, pero en 2005 se retiró de la actuación para dedicarse a la industria culinaria con su restaurante Teddy Teadle’s Grill ubicado en California.

