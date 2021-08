Lo que fue de los actores de 'Vaselina' después de su éxito hace más de 43 años

Hace 43 años se estrenó uno de los clásicos de la pantalla grande más recordados y queridos.

Protagonizado por John Travolta, Olivia Newton y una serie de talentosos actores, nos referimos a Vaselina o Grease estrenada en el verano de 1978.

El estreno de esta película le significó el éxito rotundo a algunos de sus protagonistas dentro y fuera de Hollywood a pesar de contar con una ascendente carrera en ese entonces.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Vaselina se convirtió en el musical más taquillero de todos los tiempos.

Contó la historia de amor entre Danny y Sandy durante la década de los años 50, con vestuario, ambientación y mucha música que se quedó para la prosperidad.

Hoy te contamos qué fue de los actores de este clásico.

John Travolta como Danny Zuko

A lo largo de la película, el personaje de Danny luchó por mantener su reputación de casanova con sus amigos del grupo T-Birds, aunque desde el primer instante cayó rendido a los encantos de Sandy, su eterna enamorada y compañera de clase.

En el mismo año en que se estrenó Grease, Travolta fue nominado al Óscar por su participación en Saturday Night Fever. En 1994 obtuvo otra nominación por su protagónico en Pulp Fiction.

A lo largo de su carrera desde 1978, el actor ha cosechado éxito tras éxito con actuaciones en películas como Look Who’s Talking, Get Shorty, Die Hart, Hairspray y apareció en The People v. OJ Simpson: American Crime Story.

Olivia Newton-John como Sandy Olsson

Cuando Vaselina se estrenó, la actriz ya era reconocida por su incipiente y prometedora carrera musical. Al menos tres de sus éxitos en la película llegaron a los cinco primeros lugares de la lista de popularidad de los Billboard, lo que la convirtió en la segunda mujer en tener más de dos canciones en la lista al mismo tiempo.

Fue nominada a un Golden Globe por su papel en esta película y tuvo una presentación estelar en los Óscar de 1979 con la canción Hopefully Devoted To You.

En 1981 lanzó su álbum de estudio, sin embargo, un diagnóstico de cáncer de mama le obstaculizó continuar con su carrera como músico al cien por ciento.

Jeff Conaway como Kenickie

En la versión musical de Grease, Conaway interpretó el papel de Danny, pero en la película actuó como uno de sus mejores amigos y compañeros de la escuela.

Luego de la película, Conaway actuó en series de televisión como Happy Days y Taxi.

Se retiró de la actuación debido a un problema de abuso de sustancias, hasta que fue invitado a aparecer en el programa Rehabilitación de celebridades con el Dr. Drew. Jeff murió en 2011 por neumonía y otras afectaciones.

Stockard Channing como Rizzo

Después de ser la líder de The Pink Ladies, Channing continuó interpretando papeles de mujeres fuertes. Actuó en Sweet Revenge, Silent Victory, The West Wing, esta última producción le hizo ganar un premio Emmy.

Desde 2006 la actriz se ha concentrado en el teatro fuera y dentro de Broadway.

Barry Pearl como Doody

El personaje estuvo vinculado sentimentalmente con el personaje de Frenchy, se convirtió en uno de los favoritos del público debido a su personalidad cómica y desenfadada.

Tras el musical, Pearl actuó en programas de televisión como Benson, Alfred Hitchcock Presents, Murder She Wrote y Beverly Hills. En el teatro, actuó en obras como Baby It’s You! y Grease: Live.

Didi Conn como Frenchy

Se trató de una joven estudiante con personalidad divertida que siempre andaba a la moda con ropa brillante, colores vibrantes y diseños llamativos. Fue ella quien le ayudó a Sandy a cambiar su imagen.

Tras Vaselina, Conn protagonizó Benson, The Jetsons y Cagney & Lacey. También tuvo su propio programa infantil llamado Shining Time Station.

Michael Tucci como Sonny LaTierri

Era uno de los cinco miembros del grupo de los T-Birds.

Después de su papel, Tucci actuó en series como The Paper Chase y It’s Garry Shandling’s Show, también estuvo en el musical Chicago y apareció en Diagnosis: Murder y The Heat.

Jamie Donnelly como Jan

Fue una de las The Pink Ladies. Originalmente interpretó su papel en el musical de Broadway, pero su talento la llevó a conseguir el personaje en la película.

Más adelante en su carrera como actriz y cantante, Jamie apareció en The Rocky Horror Show, Family Affair, Monk y Ray Donovan.

