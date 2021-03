Lo que no sabías de Eiza González, la mexicana que conquistó Hollywood

Eiza González está por estrenar Godzilla vs Kong, una de las películas más esperadas del año y una de las más importantes en su carrera.

Desde que llegó a Hollywood en 2013, la mexicana no ha hecho más que explotar su talento y demostrar que llegó para quedarse.

En su amplio camino hacia la fama destacan filmes como la nominada al Óscar Baby Drive, Bloodshot, Cut Throat City, Rápidos y Furiosos, Welcome to Marwen y recientemente I Care A Lot, película que estelariza junto a Rosamound Pike, actriz británica nominada al Golden Globe por mismo proyecto.

Al igual que muchas estrellas de talla internacional, Eiza ha probado suerte en otros ámbitos de la industria del entretenimiento más allá del cine, siendo modelo y cantante profesional.

Sigue leyendo para conocer sobre la estrella de 31 años.

Comenzó a actuar a los 13 años

Eiza encontró su vocación a los 13 cuando fue inscrita en un curso de actuación en M&M Studio, dirigido por la también actriz mexicana Patricia Reyes Spindola.

Fue a los 14 que comenzó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística. Sólo esperó dos años para conseguir su primer protagónico en la telenovela juvenil Lola érase una vez como Lola Valente.

A los 17 dejó México para estudiar en Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York.

Su madre era modelo

La influencia con la que carga Eiza en cuanto al modelaje lo heredó de su madre Glenda Reyna, una ex modelo mexicana y jurada del reality show Mexico’s Next Top Model.

Cuando murió su padre, Carlos González en un accidente de motocicleta, Eiza quedó bajo el cuidado de su madre.

La muerte de su padre tuvo gran impacto en su vida

Carlos González murió cuando Eiza tenía sólo 12 años. A partir del fatídico accidente, la actriz desarrolló depresión y trastornos alimentarios.

“Perdí a mi padre muy joven, pero no lo suficiente joven como para no darme cuenta de lo que estaba pasando”, dijo en una entrevista con Allure.

“Mi padre y yo tuvimos una relación increíble. Éramos muy unidos. Caí en un lugar muy oscuro y no pude lidiar con la pérdida. Empecé a comer en exceso y subí mucho de peso, y estaba muy triste”, añadió.

Tiene una excelente pronunciación del inglés

De acuerdo con un análisis hecho por la blogger Superholly, Eiza tiene una muy buena pronunciación, quizá mejor que cualquier actriz mexicana y latina en general, tanto que parece ser nativa estadounidense.

Esto basado en la forma en que habla, los acentos, la pronunciación, el vocabulario.

Si bien Eiza tuvo bastantes recursos y oportunidades de educación por su madre, Eiza ha ido puliendo su talento para el idioma desde joven y ahora con su super trabajo como actriz.

Según Superholly, la celebridad domina de gran manera los sonidos de las vocales y consonantes, incluso puede hablar con acentos como los estadounidenses y los escoceses.

Su debut en habla inglesa fue en From Dusk to the Dawn: The Series

Al igual que su compatriota, Salma Hayek, Eiza conquistó la industria con su actuación en este programa, el primero totalmente en inglés en su carrera.

En 2013 asumió el mismo papel que Hayek, el de Santanico Pandemonium, en la película del mismo nombre.

El talento que le imprimió y el éxito en el que se convirtió la producción hizo que se renovara para una segunda temporada.

Le gusta mantener su vida personal en privado

Aunque ha sido captada por los paparazzis un sinfín de veces en público viviendo su vida en California y disfrutando de sus relaciones personales, la actriz de 31 años trata de mantener su vida a bajo perfil.

Después de haber sido fotografiada besándose con Liam Hemsworth en 2013, se le preguntó a la actriz sobre los detalles de su romance, a lo que Eiza contestó directamente “Nunca hablaría de eso. Me concentro en mi trabajo, eso es lo que realmente importa”. Aunque admitió que como figura pública es complicado ocultar su vida personal.

Su patrimonio neto va en aumento

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Eiza tiene una incipiente fortuna de $5 millones de dólares, pero, con los proyectos que ha estado filmando recientemente y con los futuros, dicho patrimonio promete aumentar rápidamente.

Actualmente se desconoce cuánto recibe por película y series televisivas en las que actúa.

Es una cantante consagrada

Fue en 2009 cuando debutó como cantante con su álbum de estudio Contracorriente, el cual grabó con EMI Televisa, empresa en la que trabajó en México.

Dicho álbum resultó ser un éxito en América Latina y Estados Unidos, en México se posicionó en el número 13 de la lista de los mejores álbumes del país entre 2009 y 2010.

El segundo álbum salió a la venta en 2012 aunque no con el mismo éxito que el primero. Bajo el nombre de Te acordarás de mí, el álbum logró un puesto 14 en la lista de los álbumes de pop latino Billboard de Estados Unidos.

No le gusta que la encasillen o la ubique en cierto estereotipo

“Si buscas en Google algunas actrices y dice ‘actriz’. Pero si me buscas en Google, es ‘actriz mexicana’, ese es el estereotipo que quiero romper. Como actriz, esa es mi agenda. Si eso significa tomar roles más pequeños, eso ayudará a llegar a ese lugar y ser visto bajo una luz diferente. Quiero que la gente diga ‘Oh, ella fue e hizo esto, pero luego fue e hizo aquello’. Esa, para mí, es la idea”, le dijo a ET.

Recientemente, luego de que surgiera la polémica de los noviazgos de la cantante Belinda, Eiza atrajo la atención por todos los novios que ha tenido desde que se mudó a Los Ángeles y rechazó cualquier comparación misógina con Belinda.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable y no es algo en lo que yo creo o quiero ser participe. Gracias.”, escribió en Twitter.

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

Tiene un largo historial amoroso

Desde antes de llegar a Hollywood y hasta el momento, Eiza ha sido vinculada amorosamente con varias celebridades.

Entre ellas se incluye Alejandro Fernández, Pepe Díaz, Liam Hemsworth, DJ Corona, Cristiano Ronaldo, Calvin Harris, Maluma, Josh Duhamel, Luke Bracey, Timothée Chalamet, Dusty Lachowicz y recientemente con un hombre misterioso con el que se le vio besándose afuera de un club nocturno en Los Ángeles.

Si bien algunos fueron oficiales, otros sólo se le han sido vinculados por haber salido a cenar o por rumores.

