¿Lo que perdió Piqué? Famosos reconocen la belleza e inteligencia de Shakira

Shakira es una de las cantantes latinas más queridas y seguidas, no sólo por los fanáticos hispanos, sino por otras estrellas y personalidades famosas principalmente de Estados Unidos, además de sus fanáticos en otras partes del mundo, claro está.

Y es que es probablemente y para muchos una de las mejores y más talentosas artistas que disfruta y explota al máximo su versatilidad, ya sea en el canto, como compositora, bailarina, productora, guitarrista, filántropa, actriz y políglota, sólo por mencionar algunos de sus talentos.

Abiertamente y frente a la cámara, decenas de artistas con los que ha trabajado y que la conocen de cerca se han expresado de ella cariñosamente y se han declarado sus fanáticos.

A continuación te dejamos con algunas de las tantas celebridades que han hablado de ella.

Rihanna es una de las cantantes con las que ha colaborado y quien ha expresado su admiración hacia la colombiana. En un video que circula en internet sobre la grabación del sencillo Can’t Remember to Forget You, la intérprete de Umbrella se refiere a Shakira como “la mujer más sexy que existe”.

También dice que es una de sus artistas favoritas, que la admira y es un ejemplo a seguir.

El cantante urbano también ha colaborado con Shakira con la canción Perro Fiel. En una entrevista que dio Jam, reconoció lo versátil que es la cantante con varios géneros, influido el reggae, dance y rap. “Ella tiene talento para lo que sea”, dijo.

Alejandro Sanz, que parece ser su fan número y su alma gemela, se ha referido a Shakira como “su planeta favorito”, además suele hablar de la cantante con cariño y admiración, hasta el punto de parecer estar enamorado de ella.

Ambas estrellas han sido amigos bastante cercanos por años y han colaborado en dos grandes éxitos de la década de los dos mil; en 2005 lanzaron La Tortura y en 2007 Te lo agradezco, pero no.

Además, Alejandro le propuso escribir canciones entre ellos para que “no murieran sin que nadie les escribiera una canción” tan “bonita” como las que Shakira escribe.

Han sido dos ocasiones en que los colombianos colaboraron para lanzar grandes éxitos. Además de alabar su “espiritualidad” y su impresionante forma de trabajar, Maluma dijo en una charla cuando se le preguntó cómo era trabajar con ella y qué le gustaba: “Tiene disciplina, constancia. Es muy estricta. Ha sido una maestra para mí en muchos sentidos”.

Otra colaboradora de Shaki en Beautiful Liar fue Beyoncé. La cantante estadounidense le dedicó un premio EMA en vivo mientras se expresaba de ella de la forma más personal y cariñosa: “Tengo que dedicarle este premio a todas las maravillosas artistas femeninas, pero especialmente a la hermosa, Shakira. ¡Te amo!”.

Cuando hizo la dedicatoria, la barranquillera estaba entre el público escuchando a Beyoncé decirle que era su inspiración y que había sido un placer trabajar juntas.

Estas celebridades no han sido las únicas en alabar la belleza, sensualidad, pero sobre todo el talento de la cantante.

Después de su presentación estelar en el Super Bowl de 2020 junto a Jennifer Lopez, Shakira recibió un sinfín de mensajes de celebridades hollywoodenses que quedaron encantados con su presentación que incluyó baile y la interpretación de varios de sus éxitos en inglés.

Kim Kardashian escribió en Twitter: “¡OMG, Shakira se ve tan hermosa!”. Khloé Kardashian alabó su baile: “¡OMG, estoy enamorada de Shakira! Su cuerpo y su baile!”.

