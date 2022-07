Lo que se sabe de la “aventura” de Elon Musk con la esposa del fundador de Google

Una breve aventura terminó con el matrimonio de Nicole Shanahan con Sergey Brin, cofundador de Google, y la amistad del empresario con Elon Musk, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.

La amistad entre Musk y Brin se remonta a más de una década atrás. Incluso, el cofundador de Google apoyó a Elon con 500 mil dólares para su compañía Tesla durante la crisis financiera de 2008.

Además, el fundador de Tesla le regaló a Sergey uno de los primeros autos eléctricos de su marca en 2015.

Sin embargo, The Wall Street Journal reporta que la cercana amistad terminó el año pasado, luego de que el directivo de Google descubrió que su esposa le había sido infiel con el CEO de Space X.

Supuestamente, Elon Musk, de 51 años, y Nicole Shanahan, de 33 años, estuvieron relacionados en diciembre pasado, cuando se encontraron en un evento de arte en Miami, Florida.

Según los reportes, Nicole ya tenía problemas en su matrimonio a causa del estrés por la pandemia de Covid-19 y Elon se acababa de separar de Grimes.

Tras descubrir la aventura, Sergey Brin, de 48 años, solicitó el divorcio en enero pasado y habría ordenado a sus asesores que vendieran sus inversiones en las empresas que son propiedad de Elon.

Luego de que estalló la noticia, el fundador de Tesla negó, a través de Twitter, la aventura con la filántropa. “Sergey y yo somos amigos y estuvimos en una fiesta juntos anoche”, aseguró.

Además, el empresario afirmó que sólo había visto a Nicole en dos ocasiones durante los últimos tres años y ambas veces con varias personas alrededor, “nada romántico”, indicó.

El cofundador de Google se casó con Shanahan en 2018 y tienen una hija de cuatro años de edad. La pareja comenzó su noviazgo en 2015, luego de que Brin se divorció de Anne Wojcicki tras ocho años de matrimonio.

Nicole nació en San Francisco y se convirtió en una exitosa abogada y fundó dos empresas de tecnología legal. Además, ha apoyado a varias instituciones relacionadas con la salud reproductiva, así como a organizaciones a favor del medio ambiente.

Según The Wall Street Journal, Nicole está solicitando un millón de dólares en el divorcio, para respetar su acuerdo prenupcial.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.