Los 10 mejores shows de medio tiempo del Super Bowl

En las primeras décadas en que se introdujo un espectáculo a la mitad del juego de campeonato de la National Football League (NFL), las bandas de las universidades de Estados Unidos amenizaban la pausa posterior a los primeros dos cuartos, con sus tambores, trompetas y coreografías.

Fue hasta inicios de la década de los noventa que se comenzaron a agregar artistas musicales reconocidos, cuando en 1991 se presentó New Kids on the Block, junto a un coro de niños de Disney, en el Super Tazón XXV, en Tampa, Florida.

Aunque fue el precursor de los conciertos que se realizan en la actualidad, el show no cuenta con muchas críticas favorables. La playlist elegida para el juego de 1991 incluyó "Step by Step" y "This One’s for the Children", en compañía de las botargas de los personajes de Disney.

Decenas de artistas famosos han encabezado el show de medio tiempo para convertirlo en un espectáculo de talla mundial con millones de espectadores en todo el planeta. Estos son algunos de los más importantes de los últimos años, de acuerdo con diversos rankings.

Michael Jackson

La presentación del Rey del Pop es hasta la fecha una de las más recordadas en la historia. Michael Jackson desplegó una gran producción, con efectos especiales, para cantar "Billie Jean", "Black and White", "We Are the World" y "Heal the World" durante Super Bowl XXVII, realizado en Pasadena, California, en 1993.

U2

Otro de los espectáculos más aclamados fue el que realizó U2 en el Superdome Louisiana durante el Super Bowl XXXVI. La final de campeonato se realizó en 2002, casi cinco meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, por lo que la banda irlandesa realizó un homenaje a las víctimas.

U2 interpretó "Beautiful Day", "MLK" y "Where the Streets Have No Name" sobre un escenario en forma de corazón y se proyectaron los nombres de todas las personas que murieron en los atentados.

Janet Jackson y Justin Timberlake

Uno de los shows más polémicos fue el que realizó Janet Jackson junto a Justin Timberlake, en el Super Bowl XXXVIII.

Tras interpretar "All for You", "Rhythm Nation" y "Rock Your Body" con una espectacular producción, el ex NSYNC desprendió parte del vestuario de Jackson y dejó al descubierto su pecho.

Paul McCartney

Una de las presentaciones legendarias en la NFL fue la de Paul McCartney sobre un escenario fantástico con luces, proyecciones y pirotecnia para cantar "Drive My Car", "Get Back" y cerrar con broche de oro con la interpretación a piano de "Live and Let Die" y "Hey Jude" en Jacksonville durante el Super Bowl XXXIX.

Prince

El concierto de halftime de Prince fue uno de los más ostentosos y enérgicos de la historia, pues en 2007 puso a bailar y cantar a los asistentes entre una tormenta de lluvia en el estadio de los Delfines de Miami con canciones como "Let’s Go Crazy", "Baby I’m a Star" y "Purple Rain".

Madonna

En 2012, Madonna demostró en el Super Bowl XLVI que es la única reina del pop con un espectacular despliegue de bailarines, escenografía y proyecciones para cantar "Vogue", "Music" y "Like a Prayer".

Bruno Mars

Encendió el Metlife Stadium en 2014, en el medio tiempo del Super Bowl XLVIII con "Locked Out of Heaven", "Treasure", "Runaway Baby", "Give It Away", junto a Red Hot Chili Peppers, y "Just the Way You Are", la canción que lo lanzó al estrellato.

Katy Perry

Un año después, Katy Perry se apoderó del campo del estadio University of Phoenix al salr cobre un león gigante cantando "Roar" para el show de medio tiempo del Super Bowl XLIX.

El despliege de fuerza y tecnología continuó con "Dark Horse", un dueto con Lenny Kravitz al interpretar "I Kissed a Girl" y otro con Missy Elliot para "Get Ur Freak On", "Work It" y "Lose Control". No obstante, las redes sociales aún no pueden olvidar a los tiburones que bailaron "Teenage Dream" y "California Gurls" junto a Perry.

Finalmente cerró con broche de oro al cantar "Firework" bajo una "estrella fugaz" que recorrió todo el escenario.

Lady Gaga

En 2017, Lady Gaga demostró su poder vocal, su energía y una extraordinaria producción en el Super Bowl LI, tras emocionar a la multitud presente a cantar mientras "volaba" por Estadio NRG de Texas, con ayuda de un par de cuerdas.

Interpretó éxitos como "Poker Face", "Born This Way", "Telephone", "Just Dance", "Million Reasons" y "Bad Romance" con coreografías impresionantes.

Jennifer Lopez y Shakira

En 2020, la fuerza latina de Shakira y Jennifer Lopez arrasó en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, durante el partido entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City.