Los disfraces más sexys e imposibles que lucieron las celebridades en Halloween

Halloween es una de las fechas del año más esperadas por las celebridades, y es que es durante esta celebración en la que se pueden convertir en tendencia presumiendo sus impresionantes y elaborados disfraces a través de redes sociales.

Claro ejemplo son las hermanas Kardashian Jenner que impresionan a sus fanáticos con atrevidos disfraces que cada año superan al anterior.

Este año las celebridades se arriesgaron a lucirse lo mejor que pueden hacerlo con disfraces apegados a la cultura pop y los temas que están en tendencia, mientras que otras elevaron ciertas temáticas a otro nivel como Kendall Jenner que transformó a la tierna Jessie de Toy Story a una sensual y glamurosa vaquera de la vida real.

Otra estrella de Hollywood y los negocios es Paris Hilton que siempre brilla en Halloween y todas las fiestas alusivas con llamativos atuendos temáticos.

Kendall Jenner

Kendall Jenner se convirtió en tendencia una vez más por lucir su figura irreal ataviada con el look de la vaquera Jessie de Toy Story.

Su disfraz contó con un top de manga larga, ropa interior de mezclilla a la vista y pantalones recortados con estampado de vaca.

Agregó el característico sombrero rojo, un cinturón de cuero marrón y botas del mismo tono.

Kim Kardashian

La socialité lideró su propio escuadrón de X-Men con un disfraz de Mystique que se ajustó a sus curvas trabajadas y pequeña cintura. Completó el look con una peluca pelirroja peinada hacia atrás y el rostro totalmente maquillado de azul.

Megan Fox

Megan y su prometido, Machine Gun Kelly, asistieron a varias de las fiestas top de Hollywood; en cada una lucieron increíbles atuendos.

Uno de los looks más impactantes de la actriz fue el de Pamela Anderson. Megan usó un ajustado y pequeño vestido de látex de LA Roxx con prominente escote rosa y falda de tubo rojizo.

Machine Gun Kelly combinó el atuendo al emular el estilo de Tommy Lee con pantalones de cuero negros y una camiseta sin mangas.

El segundo se trató de un disfraz de estilo bondage, con un pequeño sostén de látex negro, tranga del mismo material, medias de rejilla y botas extralargas.

Agregó un collar de cadenas tiradas por el rapero y una túnica de terciopelo.

Foto: The Grosby Group

Emily Ratajkowski

La modelo adoptó a su estilo un look de vaquera total black. En Instagram compartió un video luciendo un pantalón negro con flequillos en los costados y una prominente abertura en el trasero que abrovhechó para cubrir sólo con un pequeño bikini negro.

Agregó un top negro de manga larga, botas vaqueras y un sombrero a juego.

Demi Rose

La modelo disfrutó de las fiestas de Halloween ataviada con el disfraz más sensual: el de Jessica Rabbit.

Aprovechó su cambio de look para lucir casi idéntica al personaje de ficción.

Usó un ajustado vestido de brillantes rojo de escote strapless y con abertura en la pierna, guantes rosas y joyería de diamantes.

En Instagram compartió un video simulando la escena de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? en la que canta Why Don’t You Right.

Paris Hilton

Entre los múltiples disfraces que lució la heredera millonaria destacaron el de Sailor Moon, Capitana Marvel y Secret Agent Sexy Silver del FBI.

A todas las fiestas que acudió el fin de semana se lució combinada con su esposo Carter Reum.

Foto: The Grosby Group

Rebel Wilson

Unió fuerzas con su novia Ramona y su clan de amigos para lucir llamativos y memorables disfraces, incluido el de la muñeca Barbie dentro de su caja que lució en la fiesta de Casamigos y el de las gemelas diabólicas de El Resplandor.