Salma Hayek colaboró con la revista Glamour para aparecer en las portadas de febrero.

A través de redes sociales compartió algunas de las fotos que le tomaron para la colaboración y escribió un agradecimiento para el equipo que se involucró.

La actriz, de 56 años, se mostró elegante y juvenil en cada postal, luciendo exclusivos atuendos que destacaron su belleza y gusto por la moda.

Entre los diseños que vistió destacaron elegantes vestidos negros con reveladores escotes y recortes que dejaron a la vista su piel dorada.

Uno de ellos fue un minivestido con brillo, que presentó escote en V con detalles drapeados, mangas ¾ y falda ajustada. También usó un vestido de cóctel megro con tirantes y escote estilo diosa griega.

Para la portada de Glamour México y Latinoamérica modeló un vestido estilo slip confeccionado sobre tela con lentejuelas rosas baby, con tirantes de espagueti, escote holgado y falda de sirena.

En la mayoría de las fotografías, la veracruzana lució una imagen juvenil resaltada por su maquillaje y peinado.

Su rostro se lució delineado por labial marrones y ojos ligeramente ahumados, blush bronceado y una capa de base que le dio efecto de porcelana a su piel

Para algunas tomas modeló con su cabello peinado en una cola de caballo alta y ajustada con mechones lacios, mientras que en otras lo llevó suelto y rizado o con moños holgados bajo un estilo desenfadado y romántico.

Durante sus últimos compromisos laborales y desfiles por alfombras rojas, Salma se ha lucido con peinados similares, imponiendo tendencia en estilismo para este 2023.

La actriz mexicana colaboró con Glamour en sus ediciones de España, México y Estados Unidos como parte de la promoción de la nueva película Magic Mike’s Last Dance , que protagoniza junto a Channing Tatum.

Salma escribió en el pie de foto: “Estoy muy agradecida a @sambarry y a todo el equipo de @glamourmag por permitirme ser su primera portada global de 2023 para @magicmikemovie. ¡Tres portadas increíbles con Glamour US, @glamourmexico y @glamourspain! Por cierto, todas las portadas y entrevistas son únicas para cada territorio. Como buenas campeonas, ¡lo hicimos todo en un día! ¡Y sí, bailamos mucho!”.

Además de protagonizar las portadas de dichas ediciones, Salma dio entrevistas exclusivas en las que dio detalles de su matrimonio con el multimillonario francés François-Henri Pinault, con quien se casó en 2009.

Reveló que “no tuvo otra opción” que casarse con el magnate cuando la llevaron a un juzgado como parte de una sorpresa.

Según lo que contó, tenía fobia al matrimonio, por lo que sus familiares, amigos y el propio Henri la llevaron al juzgado sin avisarle.

“Ni siquiera sabía que me casaría ese día. Fue como una intervención. Creo que nunca conté esta historia”, dijo.

“Simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio. La razón por la que fue una boda en un juzgado fue porque me arrastraron allí. Estaba nerviosa”, detalló.

Y agregó: “Luego, hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de entretener, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección”.