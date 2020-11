La modelo Kendall Jenner acudió a un gimnasio de West Hollywood, en California, luego de regresar de unas paradisiacas vacaciones en la playa para celebrar el cumpleaños de su hermana Kim Kardashian.

La socialité hizo alarde de su esbelta silueta y su abdomen marcado al utilizar un crop top deportivo negro con unos leggings a juego, los cuales se ajustaron a sus piernas tonificadas.

Jenner completó su look deportivo de la marca Nike con unos tenis negros con suela blanca, unos lenes de sol y un cubrebocas negro.



Foto: Grosby Group

La también modelo Hailey Bieber y Justine Skye acompañaron a la hermana de Kylie Jenner al gimnasio de West Hollywood.

Kendall Jenner causó sensación durante su viaje a una isla secreta, con motivo del cumpleaños de Kim Kardashian. La celebridad presumió una serie de fotografías y videos en bikini a través de Instagram y los usuarios de redes sociales la convirtieron en tendencia.

Kim llevó a sus amigos más cercanos y a su familia a unas vacaciones de ensueño luego de mantenerlos 15 días con pruebas de Covid-19 para evitar contagios. Además, todos se trasladaron en un vuelo privado y nadie supo el destino al que se dirigían.

En la isla privada, Kendall, la modelo mejor pagada del mundo lució diminutos bikinis con estampados multicolores, de leopardo y de colores azules.

Al volver a California, la estrella de Keeping Up with the Kardashians causó polémica en redes sociales por organizar un Halloween en plena pandemia con decenas de invitados, para celebrar su cumpleaños 25.

Jenner se disfrazó como Pamela Anderson en la película Barb Wire, con un traje de cuero negro y una peluca rubia. A la fiesta acudieron sus amigos más cercanos y su hermana Kylie Jenner, aunque no se observó al resto de la familia en los videos compartidos en Instagram.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kendall Jenner.

