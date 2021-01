Luchadora de la WWE conquista con vestido de cuero de impacto

Lana CJ Perry, luchadora de la WWE, reapareció en Instagram tras unas semanas de ausencia y presumió un espectacular vestido de cuero negro.

La diva posó junto a una pared ataviada con un vestido negro strapless con volantes a la altura de la cintura y una abertura en la pierna derecha.

Derrochó glamour al lucir su belleza con un rostro maquillado con base, polvo compacto, rubor bronce, iluminador para resaltar los pómulos, labial nude, sombras doradas sobre los párpados y amplias pestañas negras.

Sumó más de 53 mil reacciones y dijo que realizó esa sesión de fotos para Bello Magazine. Prometió volver al ring de la WWE para ser campeona.

CJ Perry también deslumbró al usar un vestido de terciopelo en color rojo. Tenía paneles descubiertos a la altura de la cadera y el torso.

Lana, cuyo nombre real es Catherine Joy, se posiciona en redes sociales como una de las luchadoras más fashionistas fuera del cuadrilátero. En el 2020 fue invitada a Semanas de la Moda alrededor del mundo y es imagen de marcas de ropa como Fashion Nova.

Durante la cuarentena, la estrella de Total Divas también demostró su faceta como bailarina en videos TikTok.

Lana CJ Perry nació en una familia rusa adinerada, pero siempre quiso dejar su patria para estudiar en Estados Unidos. Asistió a la Universidad Estatal de Florida para estudiar Relaciones Exteriores. Más tarde se especializó en Negocios y Marketing en Redes Sociales.

Hace un par de meses, apareció en la portada de la revista Runway y escribió:

“He llegado a aceptar el hecho de que todo el mundo no podrá amarme. Siempre habrá gente para quien yo sea molesta o para quien no sea suficiente. Me amo tal como soy. Nunca permitiré que las personas tengan poder sobre mi mente o cuerpo otra vez”.