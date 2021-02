Luchadora de la WWE le dice adiós al invierno con bikini azul

Lana CJ Perry, luchadora de la WWE, buscó temperaturas cálidas en la playa y deslumbró con una sesión de fotos a bordo de un yate.

La diva de 35 años usó un bikini azul con aplicaciones brillantes y tela traslúcida para posar ante la cámara. Dejó suelta su cabellera rubia y presumió un maquillaje de apariencia natural con base, polvo compacto, rubor y labial durazno.

“Me han intimidado, traicionado, lesionado y dejado fuera. Y podría optar por dejar que eso me coma y me deprima. Pero no lo permitiré. Esa es mi elección. Elijo confiar, vivir, bailar, luchar y sentir la luz del sol. Quiero experimentarlo todo”, escribió como descripción de la imagen.