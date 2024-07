El concierto de Luis Miguel de este fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, dividió opiniones y generó críticas en contra de “El Sol” ya que fans que acudieron a su presentación se quejaron de que “no cantó una canción completa”, además de otros errores que "cometió" el cantante durante su show.

"El Sol" no logró “brillar” como esperaba este fin de semana en España, al contrario, ofreció un concierto que generó decenas de críticas entre sus seguidores, quienes lo apoyan desde hace años y le hicieron sentir su cariño en las dos presentaciones que la estrella tuvo en el Bernabéu, en las cuales reunió a cerca de 100,000 personas.

Para sus seguidores, ese apoyo incondicional mostrado no fue bien “pagado” por Luis Miguel ya que durante su concierto en el estadio Bernabéu no logró cantar una canción completa y en varias ocasiones le pidió al público que ellos la entonaran, lo que provocó la molestia de más de un fanático, que esperaba escuchar los éxitos de “El Sol” de su propia voz.

“Luis Miguel ha perdido la voz. El Bernabéu entregado pero no ha sido capaz de cantar una canción entera. Por no hablar de la falta de empatía al no decir ni hola ni despedirse en condiciones. Hora y media decepcionante excepto 2 o 3 canciones”, señaló uno de los asistentes a su concierto en Madrid, España.

Otro usuario escribió: “He salido del concierto de Luis miguel del Santiago Bernabéu. Fatal. Todo lo que tengo son críticas negativas. Luis Miguel pone caras muy raras, 2 canciones míticas de repente cambió su tono. Todo el rato mirando al escenario y echando la bronca a alguien. Y casi ninguna canción de romances cantada... No vuelvo.”

Luis Miguel ha perdido la voz. El Bernabéu entregado pero no ha sido capaz de cantar una canción entera. Por no hablar de la falta de empatía al no decir ni hola ni despedirse en condiciones. Hora y media decepcionante excepto 2 o 3 canciones pic.twitter.com/wxQbQ5VRH8 — M (@mapanero) July 6, 2024

En los videos que fanáticos compartieron en redes sociales se escucha cantar a Luis Miguel por momentos; después, le pide al público que lo ayude para así terminar la canción. Otra cosa que molestó a sus seguidores es que el cantante no saludó ni se despidió de los asistentes que se encontraban en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Así como hubo quienes señalaron al intérprete de “Ahora te Puedes Marchar” hubo otros que le aplaudieron y apoyaron incondicionalmente, en este caso, su familia fue la más entusiasta: en redes sociales circulan videos en los que se observan a la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, cantando, bailando y disfrutando al máximo del concierto de su papá. De igual forma, tras bambalinas estaba Paloma Cuevas, la novia de "El Sol", mostrando su apoyo incondicional.