La cantante Mariah Carey fue captada por paparazzis a su salida del estreno de Beau Is Afraid en Hollywood.

Acaparó todas las miradas al armar su atuendo con leggings de cuero ajustados a su silueta, crop top negro, una blusa debajo y una chamarra que le ayudó a estilizar su cintura. Usó sandalias de plataforma y aunque ya era de noche se puso lentes de sol.

La estrella de 54 años dejó que su cabellera cayera en ondas sobre sus hombros, aplicó rubor en sus mejillas y abundante glos en los labios.

Mariah Carey es la reina de la Navidad y está celebrando que su canción All I Want For Christmas Is You (lanzada en 1994) se agregará al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

Se anunció que se incluirán 25 canciones nuevas al registro que también incluyen a éxitos como Like a Virgin de Madonna, el álbum All Hail the Queen de Queen Latifah y el gran éxito Gasolina de Daddy Yankee.

“El Registro Nacional de Grabaciones preserva nuestra historia a través del sonido grabado y refleja la cultura diversa de nuestra nación. La biblioteca nacional se enorgullece de ayudar a garantizar que estas grabaciones se conserven para las generaciones venideras, y agradecemos las opiniones del público sobre qué canciones, discursos, podcasts o sonidos grabados debemos preservar”, apuntó la Bibliotecaria del Congreso Carla Hayden.

Sobre la inclusión de su canción al registro, Mariah Carey dijo que se siente sumamente honrada por la distinción y que nunca imaginó que la canción llegaría tan lejos cuando la grabó.

“Todo el mundo siempre preguntaba: '¿Sabías que esto iba a ser así?' y la respuesta es no. Esto es importante y es muy gratificante para mí como artista, como compositora, por supuesto. No tenía ni idea. Acabo de escribir desde mi corazón. Muchas gracias por incluirme en esta increíble lista”, siguió.

Mariah Carey

Su éxito con tema navideño la ha llevado incluso a escribir cuentos de temporada.

Mariah Carey es una de las divas musicales más queridas en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad LGBTQ+. Hace poco confirmó su participación en el desfile de orgullo LGBTQ+ en Los Ángeles 2023 junto a Megan Thee Stallion el próximo 10 de junio.

“¡Estoy muy emocionada y honrada de ser parte de LA Pride 2023! ¡Estoy feliz de estar de vuelta en persona celebrando con la comunidad LGBTQIA+ aquí en el sur de California y en todas las tierras! Unámonos para celebrar el amor, la inclusión y el Orgullo”.