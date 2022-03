"Me sentí asqueado": Jim Carrey critica ovación de Hollywood a Will Smith

El actor y comediante Jim Carrey no dejó pasar el incidente en el que Will Smith golpeó a su colega Chris Rock durante la edición 94 de los Premios Oscars y afirmó que se sintió “asqueado” cuando el protagonista de King Richard recibió una ovación de pie al recoger su premio a Mejor Actor.

Chris Rock hizo una broma sobre el cabello rapado de Jada Pinkett Smith, un estilo que adoptó tras revelar que padece alopecia. A Will Smith no le pareció y golpeó en la cara al comediante en transmisión internacional. Además le gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”.

A pesar de la indignación que causó la “broma” de Rock, Jim Carrey considera que los actores de Hollywood presentes en el Dolby Theatre no debieron ovacionar a Will Smith cuando recibió su premio.

“Estaba asqueado”, dijo Carrey a Gayle King de CBS (a través de HuffPost ). “Me asqueó la ovación de pie. Hollywood simplemente es una masa. Realmente sentí que es un indicio muy claro de que ya no somos el club genial”.

Jim Carrey considera que Will Smith “debería haber sido” escoltado fuera de la ceremonia de los Oscar tras abofetear a Chris Rock.

“Hubiera anunciado esta mañana que demandaría a Will por $200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter [está bien]. Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”, añadió el protagonista de La Máscara.

Carrey dijo: “[La bofetada] salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche... Fue egoísta”.

Will Smith se disculpó con Chris Rock la noche del lunes por el golpe, pero anotó: “Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”.

“Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable”, añadió Will Smith en un comunicado mediante Instagram.