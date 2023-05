Mientras que para algunas actrices icónicas de los ochenta y noventas parece que no les ha pasado la vida, a otras más les ha pasado una factura bastante cara, principalmente en el físico.

Si bien es normal envejecer, las estrellas de Hollywood optan por retrasar el proceso a través de cirugías plásticas que les cambian el rostro por completo en lugar de ayudarlas.

Tal es el caso de Meg Ryan, de 61 años, que fue vista en Nueva York completamente irreconocible, con varias supuestas cirugías en el rostro.

Si bien ha negado por años su entrada al quirófano, el cambio radical de su rostro afirma lo contrario.

Recientemente, Meg Ryan fue vista en Nueva York para asistir a la proyección del documental STILL, de su amigo Michael J. Fox. Los fotógrafos la captaron irreconocible, con un rostro hinchado, piel estirada sin arrugas y tratando de esconderse detrás de sus mechones de cabello rubio.

Meg Ryan luce irreconocible. ¿Se operó la cara? an

Esta no es la primera vez que Meg se deja ver en público con una imagen diferente. En 2015, levantó especulaciones sobre sus cirugías plásticas al aparecer “extraña”, según sus fans en el estreno de Ithaca.

En ese mismo año dio una entrevista a Porter en la que dijo que no hacía caso a las críticas sobre su rostro: “Francamente, no presto mucha atención. Hay mucho odio en el mundo de hoy. Es tan fácil juzgar. Imagina ser un hater, qué estúpido”.

Un año después, el famoso cirujano plástico Mark Youssef analizó su rostro y le dijo a Hollywood Life que tenía “demasiadas alteraciones”, entre ellas: “algún tipo de relleno o transferencia de grasa en las mejillas” que hacen que sus ojos se vean más pequeños e incluso que “tenga una apariencia masculina”.

Otros procedimientos que supuestamente tiene la actiz es una operación de naríz, inyecciones de labios, Botox y estiramiento facial.

“Es posible porque la forma de su rostro ha cambiado mucho. La textura de su rostro también se ve diferente . Parece que podría haberse sometido a algún tipo de procedimiento de rejuvenecimiento cutáneo con láser”, agregó el experto.

¿Quién es Meg Ryan? ¿En qué películas actuó?

Meg Ryan fue una de las grandes estrellas de la pantalla grande en la década de los 90 y una de las más solicitadas para comedias románticas como Un Ángel Enamorado, con Nicolas Cage y Sintonía de Amor, junto a Tom Hanks. También actuó en Tom Gun y French Kiss.

Se convirtió en la mejor amiga de Michael J. Fox desde que participaron en la popular cinta Cuando Harry conoció a Sally en 1989.

Sus últimos trabajos en la pantalla grande sucedieron antes de 2015; se sabe que planea su regreso para dirigir y actuar en la película What Happens Later junto a David Duchovny. El filme será la adaptación de la novela Shooting Star de Steven Dietz.

La actriz y productora, de 61 años, fue nominada a tres Golden Globes en toda su carrera por Tienes Un Email, Sintonía de Amor y Cuando Harry conoce a Sally.

Durante casi 30 años de carrera, hasta 2009, Meg Ryan fue conocida como la novia de América por sus actuaciones en decenas de comedias románticas.