Megan Fox cautiva con sexy crop top en calles de Nueva York

Todos los reflectores están sobre Megan Fox y ella lo sabe. Fue captada por paparazzis cuando se dirigía a grabar una entrevista en la ciudad de Nueva York y deslumbró.

Lució un traje azul marino con detalles dorados, compuesto por pantalones acampanados, un blazer abierto y crop top que dejó a la vista su abdomen plano y marcado por el ejercicio.

Selló su look con un maquillaje perfecto y de apariencia natural, compuesto por base, rubor durazno y labios nude. Dejó suelta su cabellera negra peinada en ligeras ondas.

Foto: Grosby Group

Megan Fox está en boca de todos después de protagonizar una sesión fotográfica junto a Kourtney Kardashian. Las celebridades se unieron para promocionar la nueva colección de lencería de algodón de Skims, propiedad de Kim Kardashian. Posaron con bikinis negros y en topless.

También dieron un giro a la sesión al sostener una manzana con su boca y usar cerezas como parte de la indumentaria.

The best foods to increase your sex drive are...https://t.co/eRGlr732BP pic.twitter.com/5CyDjQn6JQ — Poosh (@pooshdotcom) September 22, 2021

Megan Fox, de 35 años, lució un amplio tatuaje en el torso, manicura verde y un maquillaje perfecto en el que el iluminador y el labial nude fueron protagonistas.

Kourtney Kardashian, de 42 años, no se quedó atrás y lució sus rasgos con maquillaje contouring, iluminador en las mejillas y amplias pestañas negras. Le gustó tanto una de las fotografías que la convirtió en el fondo de pantalla de su iPhone.

En otra de sus recientes apariciones, desfiló en la alfombra de los MTV Music Videos Awards ataviada con un revelador vestido transparente diseñado por Mugler. Dejó poco a la imaginación al usar la prenda de malla nude transparente con aplicaciones brillantes en líneas onduladas. Debajo usó ropa interior plateada que contrastó con el vestido.

"Megan Fox":

Por su aparición en la alfombra roja de los #VMAs. pic.twitter.com/euvlbX4jKT — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 13, 2021

Megan Fox lleva más de un año de relación con su novio Machine Gun Kelly. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2020 después de conocerse en el set de Midnight In The Switchgrass, cinta que marca el debut como director de Randall Emmett.

En una entrevista con Lala Kent, Megan Fox dijo que “supo de inmediato que era su alma gemela” y ahora están muy enamorados.

En febrero surgieron rumores de que la pareja podría estar comprometida. Sin embargo, una fuente aclaró a la revista People que, aunque planean un futuro juntos, todavía no se han comprometido a casarse.

Ella solicitó el divorcio a Brian Austin Green después de pasar 10 años juntos. La pareja está en conversaciones para acordar la custodia para sus tres hijos.

Megan Fox está de regreso en la industria cinematográfica. Estrenó la película Midnight in the Switchgrass, donde un agente del FBI y un oficial del estado de Florida se unen para investigar una serie de casos de asesinato sin resolver.

Compartió créditos en la cinta con Bruce Willis, Lukas Haas, Caitlin Carmichael y Sistine Rose Stallone.

The Hollywood Reporter informó que fue elegida como parte del elenco de la película Expendables, donde también actuarán Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Dolph Lundgren, Randy Couture y Tony Jaa. La cinta comenzará a rodarse en octubre con Scott Waugh (Need for Speed) como director.