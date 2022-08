Megan Fox presume ‘abs de acero’ con top deportivo y shorts bikers

Con un estilo llamativo y glamuroso, Megan Fox fue vista destilando belleza mientras paseaba por Brentwood, Los Ángeles en compañía de su novio Machine Gun Kelly.

La actriz fue fotografiada por los paparazzis ataviada en un conjunto deportivo azul cielo con tenis casuales blancos.

Vistió un top acanalado con prominente escote ovalado, pequeños shorts bikers de cintura alta, así como una camisa de vestidos desabotonada y de estilo holgado que dejó por debajo de sus hombros.

Canalizó la moda de los noventa e inicios de los dos mil con un sombrero de felpa multicolor, un bolso del mismo material en rosa pastel y unas rosas.

Agregó múltiples collares de cadena con dijes de crucifijos, llamativos anillos de oro, incluido el anillo de compromiso que le entregó Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker.

Foto: The Grosby Group

Se mostró coqueta con su cabello color chocolate peinado con raya en medio y mechones lacios; mientras que su rostro se mostró definido por labial rosado, párpados ligeramente sombreados, un fino cat eye negro y blush color durazno.

Ambas celebridades lucieron atuendos combinados, mientras Megan imponía tendencia con el look noventero, Machine vistió pantalones azules con detalles arrugados, tenis blancos y una camisa de manga larga de los Ositos cariñositos, a juego con gafas solares y múltiples cadenas en el cuello.

La aparición en público de Megan y el rapero sucede en medio de los rumores que aseguraron que habían terminado su relación.

Desde junio las sospechas de su separación aumentaron cuando los fanáticos notaron que la estrella de Transformers había dejado de publicar fotos con el cantante.

Los rumores se intensificaron cuando Megan no acudió a la presentación de Machine en Cleveland.

Sin embargo, durante el mismo concierto él se dirigió a ella como “esposa” y habló con el público sobre el apoyo que le brinda antes de subir al escenario, incluso cuando no está cerca o cuando está ocupada trabajando.

“Hablé con mi esposa antes de subir al escenario esta noche. Ella me dijo: ‘Cuando estás en el escenario, estás donde amas estar. No pienses en nada, no tienes que demostrarle nada a nadie. Todos vinieron a verte, así que dales la mejor actuación de mierda de su vida’”.

Una fuente derribó los rumores sobre su rompimiento a través de una entrevista con TMZ.

El insider aseguró que la pareja mantiene una relación sólida y que siempre se apoyan y tratan de estar juntos a pesar de sus múltiples compromisos laborales individuales y la crianza de sus propios hijos.

MA