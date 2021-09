Megan Fox presume 'selfie' en minifalda y top frente el espejo

Megan Fox elevó la temperatura de Instagram al compartir una selfie en su cuenta oficial.

Posó ataviada con un conjunto de pana verde esmeralda compuesto por una minifalda ajustada a su silueta y una chaqueta con hombros anchos. Completó su look con un top de bikini negro y sandalias de tacón de vértigo.

La estrella de 35 años presumió su belleza con un maquillaje impecable. El delineador negro fue protagonista al profundizar su mirada.

Agregó a su posteo el sugerente mensaje: “Cuando te digo que la mesa en este airbnb vio algunas cosas”... en referencia a la mesa donde estaba recargada. A lo que su novio Machine Gun Kelly respondió: “Estoy muy contento de que esa ya no sea nuestra mesa”.

Hace una semana, Megan Fox sorprendió en las calles de Los Ángeles al usar un atuendo de Alexander Wang para ir a la tienda. Lució un conjunto de mezclilla combinado con un top neón de abertura al centro y escote under boob. Llevó una bolsa de mano del mismo tono.

Megan Fox lleva más de un año de relación con su novio Machine Gun Kelly. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2020 después de conocerse en el set de Midnight In The Switchgrass, cinta que marca el debut como director de Randall Emmett.

En una entrevista con Lala Kent, Megan Fox dijo que “supo de inmediato que era su alma gemela” y ahora están muy enamorados.

En febrero surgieron rumores de que la pareja podría estar comprometida. Sin embargo, una fuente aclaró a la revista People que, aunque planean un futuro juntos, todavía no se han comprometido a casarse.

Ella solicitó el divorcio a Brian Austin Green después de pasar 10 años juntos. La pareja está en conversaciones para acordar la custodia para sus tres hijos.

Megan Fox está de regreso en la industria cinematográfica. Estrenó la película Midnight in the Switchgrass, donde un agente del FBI y un oficial del estado de Florida se unen para investigar una serie de casos de asesinato sin resolver.

Compartió créditos en la cinta con Bruce Willis, Lukas Haas, Caitlin Carmichael y Sistine Rose Stallone.

The Hollywood Reporter informó que fue elegida como parte del elenco de la película Expendables, donde también actuarán Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Dolph Lundgren, Randy Couture y Tony Jaa. La cinta comenzará a rodarse en octubre con Scott Waugh (Need for Speed) como director.