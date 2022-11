Megan Fox presume su silueta ‘imposible’ con vestido de red y transparencias

La actriz Megan Fox impactó a sus seguidores en Instagram al compartir un poco de la sesión de fotos que realizó con un revelador vestido.

La estrella de las películas de Transformers lució su "silueta imposible" con un vestido de red con transparencias, lo que dejó ver las pantaletas de cintura alta y el top asimétrico que llevaba debajo.

La prenda que utilizó la belleza estadounidense es una creación de la firma de lujo de Jean Paul Gaultier, hecha a la medida.

Fox, de 36 años, complementó su atuendo con unas zapatillas abiertas de tacón alto y un pequeño bolso oscuro.

Además, la celebridad peinó su cabello negro con un chongo con mechones al frente, para enmarcar su rostro maquillado en tonalidades rosadas.

En otra de las imágenes que publicó en Instagram, Megan Fox posó con otro vestido de la misma casa de moda, pero este diseño contaba con un corsé que remarcó su diminuta cintura.

La actriz usó esta prenda para acudir al evento de Jean Paul Gaultier que se realizó en Brentwood, California. A la fiesta también asistieron Doja Cat, Maddie Ziegler y Kendall Jenner.

Megan está más enamorada que nunca y acude a todos los eventos en compañía de su prometido Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly.

La pareja se conoció en 2020 mientras filmaba la cinta Midnight in the Switchgrass y el flechazo fue inmediato, aunque ella seguía casada con Brian Austin Green. En enero pasado se comprometieron, pero todavía no han dado a conocer la fecha de la boda.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Megan Fox.

