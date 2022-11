Megan Fox presume foto topless y arriesgada falda abierta en Instagram

Desde Pamela Anderson, hasta una adoradora sumisa, Megan Fox fue una de las celebridades que lució los mejores disfraces de la temporada de Halloween 2022 junto a su novio Machine Gun Kelly.

A través de redes sociales acaba de compartir varias fotografías del detrás de escenas de uno de sus looks temáticos, centrado en The Legend Of Zelda.

Subió la temperatura con varias fotografías que mostraron su transformación a elfo sensual, con corona de oro y orejas puntiagudas.

En la primera fotografía posó en sesión de fotos con una arriesgada falda blanca abierta sobre las piernas desde la cintura y detalles bordados en el frente, un corsé burdeos satinado, botas extra largas doradas.

Por su parte, el rapero lució como Link, con un disfraz combinado con pantalones beige, botas marrones, una camisa de manga larga satinada y sombrero.

En el resto de fotografías detalló su transformación, incluido el maquillaje y posteriormente su vestuario; en estas tomas se lució en topless mientras sus estilistas le ayudaban con el disfraz.

Usó una capa de base que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude brillante, sombras rosas con detalles metálicos, un marcado cat eye negro, y blush rosado; su cabello se lució peinado en mechones ondulados, con raya en medo y una corona dorada de guirnaldas.

En el pie de publicación escribió que después de su disfraz y los detalles de las orejas puntiagudas, está considerando una cirugía de orejas de elfos. “Después de esto, analicé muy seriamente la modificación de las orejas de los elfos. @grimes avísame si encuentras a alguien”, dijo.

Si bien Megan se coronó como una reina de Halloween con sus disfraces, los fanáticos y críticos de redes sociales sentenciaron su look de adoradora de la religión cristiana con estética bondage y sumisa.

Y es que los criticaron por “burlarse de la religión” y los acusaron de apropiación cultural, además dijeron que se estaban ridiculizando y avergonzando a sus respectivos hijos al exhibirse “de esa forma” en público cuando deberían darles un mejor ejemplo.

“¿Por qué todas las celebridades se burlan del cristianismo? ¿Cuál es la agenda? ¿Y por qué odian tanto a Dios? Supongo que el diablo es real”, escribió un comentarista.

“Arrepiéntanse. Jesucristo murió por lo que estás haciendo ahora mismo. Tienen hijos. ¿Dónde está el ejemplo? ¿El respeto? El cristianismo no es un disfraz. No es una religión. Es una relación con Dios”, dijo otro usuario.

Megan compartió en Instagram fotos y videos de su disfraz de pvc apenas estructurado con un pequeño sostén de látex negro, tranga del mismo material, medias de rejilla y botas extralargas.

Agregó un collar de cadenas tiradas por el rapero y una túnica de terciopelo.

Machine Gun Kelly no se libró tampoco de los señalamientos por usar un atuendo de sacerdote.

Si bien le llovieron comentarios negativos, hubo fanáticos que la defendieron señalando que era libre de hacer lo que quisiera con su cuerpo, su tiempo y la forma en que se divierte.

“La gente ni siquiera considerará el hecho de que tal vez eres feliz viviendo tu vida y haciendo lo que quieres, independientemente de los medios o las opiniones de la gente”.

MA