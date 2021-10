Megan Fox protagoniza polémica sesión de fotos con su novio Machine Gun

Megan Fox protagonizó una polémica sesión fotográfica junto a su novio Machine Gun Kelly para la nueva edición de la revista GQ Style.

En las fotografías, la actriz de 35 años se lució con poca ropa, bajo una temática bastante provocativa.

Para la portada, Megan posó sobre un sofá de cuero, ataviada sólo con un crop top, de tipo arnés, confeccionado con cuero negro, broches y estoperoles plateados firmada por Zana Bayne, además de cadenas alrededor del muslo y un collar largo.

Megan se lució glamorosa con su cabello negro peinado con extenciones onduladas sobre la espalda y flequillo asimétrico corto mientras su rostro se mostró definido con maquillaje en tonosbronceados, sombras en los párpados y un fino cat eye negro.

En la foto, compartida en sus redes sociales, apareció apuntando un arma hacia la parte baja de su novio, quien posó de pie junto a ella luciendo un saco negro de Dolce & Gabbana holgado, lo que parece ser un short y largas botas de cuero negro con cierres plateados.

El rapero añadió múltiples cadenas sobre el cuello, un llamativo anillo y una manicura oscura. Su cabello se lució despeinado y voluminoso y sostuvo un cigarrillo en la boca para la toma.

Para otras tomas, Megan utilizó un minivestido de Lever Couture diseñado con cuerdas brillantes y un corsé plateado con estampado de serpiente.

En la entrevista que tuvieron con la publicación, la pareja del momento habló sobre su relación y dijo que su romance estaba "predestinado", pero que a sus respectivas almas se les prohibió reunirse con anterioridad.

Ambas celebridades se vieron por primera vez en una gala de GQ, pero todavía no se conocían, fue hasta que trabajaron juntos en Midnight In The Switchgrass cuando comenzaron a hablar y posteriormente a salir.

“Esto que sucedió fue algo extraño. No nos vimos. No recuerdo su cara. Sólo recuerdo a esta criatura alta, rubia y fantasmal, miré hacia arriba y dijo: ‘Hueles a hierba’. Me miró y dijo: ‘Soy marihuana’. Luego, lo juro por Dios, desapareció como un ninja en una bomba de humo”, detalló Megan.

“Creo que todavía no podíamos vernos. Se suponía que no íbamos a encontrarnos esa noche, así que nuestras almas, nuestros guías espirituales, nos alejaban uno del otro, porque literalmente no tenías rostro”, añadió.

La estrella de Transformers dijo que estaba abierta a la idea del amor y las relaciones antes de que se conocieran, pero nunca imaginó que caería enamorada de “su alma gemela de esa forma”.

“Creo que me había metido a mí misma o había permitido que otras personas me metieran en esta caja extraña que no me quedaba bien", agregó sobre sus relaciones anteriores, "donde no había vivido mi propia vida como yo misma. Durante mucho tiempo, las partes de mí que siempre fueron excéntricas o extrañas y no pertenecían a mi propia unidad familiar ni a Hollywood”.

Fox dijo también que si bien está feliz con su relación con Machine Gun, dijo que no todo es perfecto entre ellos.

“Es un éxtasis y una agonía sin duda. No quiero que la gente piense que algo es perfecto con nosotros. No dije que fuera el cuento de hadas más oscuro sin ninguna razón. Dios te ayude si nos hubieras conocido el sábado pasado?”, añadió Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí