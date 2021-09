La actriz Megan Fox y la socialité Kourtney Kardashian elevaron la temperatura en Instagram al compartir las fotografías de una sesión juntas.

Las celebridades se unieron para promocionar la nueva colección de lencería de algodón de Skims, propiedad de Kim Kardashian. Posaron con bikinis negros y en topless para una de las fotos.

También dieron un giro a la sesión al sostener una manzana con su boca y usar cerezas como parte de la indumentaria.

Megan Fox, de 35 años, lució un amplio tatuaje en el torso, manicura verde y un maquillaje perfecto en el que el iluminador y el labial nude fueron protagonistas.

Kourtney Kardashian, de 42 años, no se quedó atrás y lució sus rasgos con maquillaje contouring, iluminador en las mejillas y amplias pestañas negras. Le gustó tanto una de las fotografías que la convirtió en el fondo de pantalla de su iPhone.

Las estrellas de Instagram se han vuelto más cercanas debido a la amistad entre sus parejas Travis Barker y Machine Gun Kelly. Los músicos las reunieron en los Video Music Awards 2021 y rompieron las redes con una divertida sesión en el baño.

Megan Fox desfiló ataviada con un revelador vestido transparente diseñado por Mugler. Dejó poco a la imaginación al usar la prenda de malla nude transparente con aplicaciones brillantes en líneas onduladas. Debajo usó ropa interior plateada que contrastó con el vestido.

Mientras tanto, Kourtney apostó por un minivestido negro de cuero con una cinta al centro.

Ambas tienen tres hijos y disfrutan de nuevas relaciones.

Megan comparte a sus hijos pequeños con su exmarido Brian Austin Green y lleva más de un año de relación con su novio Machine Gun Kelly. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2020 después de conocerse en el set de Midnight In The Switchgrass, cinta que marca el debut como director de Randall Emmett.

En una entrevista con Lala Kent, Megan Fox dijo que “supo de inmediato que era su alma gemela” y ahora están muy enamorados.

Kourtney comparte a su hija e hijos con su expareja Scott Disick. Hizo público su romance con Travis Barker, baterista de Blink-182, desde inicios de 2021.

Una fuente dijo al medio The Sun que las cosas entre Kourtney Kardashian y Travis Barker van tan bien que ya se plantean vivir juntos. No obstante, aún no saben cómo hacer que sus hijos se acoplen al plan.