Meghan Markle lanza nuevo ataque a la familia real y se compara con Mandela

Meghan Markle lo hace de nuevo y lanza golpes bajos a la familia real en una nueva entrevista con The Cut.

Durante la charla con el medio estadounidense, Meghan reveló que ella y el príncipe Harry estaban “felices” de abandonar Reino Unido debido a que los habían hecho sentir que estaban “trastornando la dinámica de la jerarquía” sólo por existir dentro del reino de Isabel II.

“Sólo por existir, estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía de la monarquía. Entonces decidimos: ‘Está bien, bien, salgamos de aquí'. Y estamos muy felices de haberlo hecho”.

Durante la charla con Allison P. Davis, Meghan se quejó sobre que no se les permitió llegar a un acuerdo financiero y negociar sus compromisos laborales como se les permitía a otros miembros.

“Hay un puñado de príncipes, princesas y duques que tienen el arreglo que querían. Eso, por alguna razón, no es algo que se nos permitiera hacer, a pesar de que varios otros miembros de la familia hacen exactamente eso”, dijo.

Durante la charla agregó que cuando se les asignó su dirección familiar en Frogmore Cottage, casa que ocuparon como duques hasta su salida, no tenían tantos lujos como se rumoraba con bañeras doradas o de cobre y que tampoco le dieron un lugar especial a su madre Doria Ragland, que se había mudado con ella.

Agregó que durante su estadía dentro de la familia real, le molestaba compartir fotos de su hijo Archie con los medios que cubrían las noticias reales debido a que ellos se referían al pequeño con la N-World (nigger o nigga), que es un apelativo racista con el que se dirigen a “las personas negras” o de origen africano.

“¿Por qué le daría a las mismas personas que llaman a mis hijos con la N-world una foto de mi hijo antes de poder compartirla con las personas que aman a mi hijo?”.

Su comparación con Madela surgió tras un comentario que le hizo un actor de El Rey León sobre su boda con Harry.

“Me miró, y es como la luz. Él dijo: ‘Sólo necesito que sepas: cuando te casaste con esa familia, nos regocijamos en las calles [de Sudáfrica] de la misma manera que cuando Mandela fue liberado de prisión’”, recordó la celebridad, de 42 años.

Los nuevos comentarios en contra de la familia real británica levantó severas críticas en redes sociales en las que la llamaron “oportunista”, “repugnante por compararse con Mandela” y “desvergonzada”, además de decirle que está fuera de contacto”.

Incluso hubo quien dijo que la historia de Sudáfrica no fue real y que simplemente se estaba comparando con Nelson Mandela para atraer la atención, “hacer el papel de víctima” y “hacerse ver como una heroína” en medio del caos que ella misma está ocasionando con los ataques a la familia de su esposo.

What has Meghan Markle been doing since she left the royal family? Every time she opens her mouth it is to bad mouth them and LIE!It was so bad she is now comparing herself to Nelson Mandela! She needs to MOVE ON and leave the RF alone! #MeghanMarkIeisaLiar #MeghanMarkleisaRacist pic.twitter.com/JLGJzzbId4