Meghan Markle se ‘burla de la familia real’ con look inspirado en Wallis Simpson

Meghan Markle de nuevo está en medio de la polémica luego de que usuarios de redes sociales reconocieran una supuesta burla a la Casa Real británica con un look inspirado en Wallis Simpson, mujer que tuvo que ver en la abdicación del rey Edward, tío de Isabel II.

En el reciente trabajo fotográfico en el que Meghan y Harry aparecen, la duquesa luce un conjunto rojo carmesí similar al que usó Simpson en 1971, con un top de cuello de tortuga, bufanda cruzada en el hombro y pantalones holgados.

Además del atuendo, la estrella de Suits usó pendientes circulares de oro similares, un peinado con moño ajustado y raya en medio, siendo una versión más moderna del peinado que combinó Wallis con el look rojo.

Markle usó dicho outfit durante su viaje a Reino Unido para asistir a la gala One Young World en 2022, apenas unos días antes de la muerte de Su Majestad a los 96 años.

En esta visita Markle y Harry fueron fotografiados para un par de retratos antes de salir al evento. De hecho se ha comparado a la pareja con Edward y Wallis por la ropa, pero también por las mismas poses y gestos.

Los retratos han sido considerados como una burla a la Casa Real luego de que las redes sociales de la Royal Family compartieran un retrato del rey Carlos III junto a la reina consorte Camila y los nuevos príncipes de Gales, William y Kate.

Esta no es la primera vez que Meghan se apega a la imagen de Simpson con estilos glamurosos.

Se dice que Meghan hizo referencia a Simpson durante la entrevista con Oprah al lucir un vestido con estampados similar a un vestido usado por Wallis en la década de 1930.

También vistió un abrigo vestido blanco con el mismo diseño y accesorios que la esposa de Edward.

Aquí las comparaciones.

I see Meghan is rocking the Mrs Simpson look again



Who wore it better?



Wallis wins white, Meghan wins red, for me. #MeghanMarkle #WallisSimpson #whoworeitbetter pic.twitter.com/FyDKtbv2kF — The Wanton Wench (@TheWantonWench) October 3, 2022

The Wallis Simpson tribute act is fascinating. pic.twitter.com/M2CmMC0UCg — Bea Johanssen (@bea_johanssen) October 3, 2022

RF regrets nothing they moved on long time ago and thriving. The only people who has regrets is H&M. They always crawling back to TRF. And Meg is nothing as in absolutely nothing like Diana. She is more like Wallis Simpson. pic.twitter.com/0sqXf4nnfV — ImAliciaMarie (@AkocAlicia) October 2, 2022

Taking a break from titles and plagiarizing actresses who can relate to Asians because they went to nail salons and ate noodles



We bring you a plagiarist nightmare in blue featuring Wallis (of course) and the afore mentioned actress. #WallisSimpson @Remisagoodboy pic.twitter.com/IyGBx0efs2 — Dagmar of Denmark (@dagmar_Marie77) October 4, 2022

¿Quién fue Wallis Simpson?

Se trató del amor incondicional y de toda la vida del rey Edward VIII, tío de Isabel II y hermano de quien lo relevó en el trono tras su abdicación, el rey George VI.

Simpson fue clave en la redirección del trono británico, debido a que Edward renunció al trono en 1936 para poder casarse con ella. Wallis fue rechazada por la familia real, la iglesia y el Parlamento en su momento ya que era una mujer que tuvo dos divorcios antes de casarse con el rey.

Debido a que Edward no tenía hijos sobre quién dejar caer la corona, su abdicación hizo que el reinado pasara directamente a su hermano 326 días después de convertirse en rey y, a su muerte, a la reina Isabel II.

“Me ha resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey como me gustaría" sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo”, dijo Edward en un comunicado hecho por radio hacia el reino.

Luego de cambiar la historia, Wallis y Edward vivieron su vida en el exilio en Francia como duques de Windsor.

Foto: AP

Wallis Simpson y Meghan Markle

Desde que se casó con el príncipe Harry, Meghan ha sido comparada con Wallis debido a su guardarropa, estilo, por ser también una mujer divorciada estadounidense y la han señalado como la causante del rompimiento de la relación familiar de su esposo y por haberlo sacado del reino.

Ambas mujeres conocieron a sus esposos reales cuando tenían 34 años, ambas generaron atención mediática a nivel internacional por su relación con los británicos y por exhibir las prácticas reales vinculadas a las relaciones personales, matrimonio y estrictas tradiciones.

Así como ambas mujeres, Harry y Edward también han sido comparados, principalmente por haber dejado el reino por sus esposas y mostrar actitudes y rostros desanimados por la vida después de “vivir en el exilio” por sus decisiones amorosas.