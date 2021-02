Michelle Obama protagonizará nueva serie de Netflix

Michelle Obama será la dueña de un supermercado en "Gofre + Mochi", una nueva serie familiar de Netflix que se estrenará en todo el mundo el próximo 16 de marzo y que la plataforma ha coproducido junto a Higher Ground Productions, fundada por Barack y Michelle Obama.

La serie se propone invitar de forma divertida a que niños y adultos cocinen juntos en casa, descubran los secretos de los alimentos y conecten con culturas de diversos rincones del mundo, indica Netflix en un comunicado difundido hoy.

"Gofre + Mochi" narra las aventuras de dos grandes amigos que comparten un mismo sueño, convertirse en 'chefs'. Pero todo lo que conocen y cocinan es de hielo, hasta que pasan a ser empleados de un supermercado y allí comenzará su gran aventura culinaria.

A lo largo de su espectacular viaje gastronómico contarán con la ayuda de la dueña del supermercado, la señora Obama, (Michelle Obama), un magicarro volador que les servirá como guía y la colaboración de chefs de renombre, cocineros caseros, niños y famosos.

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY