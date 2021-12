La actriz Michelle Rodriguez disfrutó de las playas de Tulum, en México, en compañía de una hermosa y misteriosa modelo.

La estrella de las películas de Fast and Furious se lució en el mar con un diminuto bikini blanco, con un top triangular atado a su cuello, con el que presumió su figura tonificada.

cautivó con su belleza natural al no usar ni una gota de maquillaje y dejar que su cabello mojado peinado hacia atrás.



Foto: Grosby Group

El único accesorio que llevaba la celebridad de 49 años era una pulsera en su brazo derecho.

Por su parte, la mujer rubia que la acompañaba usó un escaso bikini animal print, con tirantes delgados, para mostrar su silueta. La modelo peinó su cabello en un chongo bajo y usó unos lentes de sol.

En su día en la playa de un resort, Michelle Rodriguez y su acompañante se sumergieron en el mar y luego camainaron sobre la arena tomadas de los brazos. También aprovecharon para disputar un partido de ping-pong.

La actriz no ha confirmado el tipo de relación que tiene con la belleza que la acompañó a Tulum, en el estado de Quintana Roo.

En 2013, la estrella de Hollywood declaró que era bisexual, pero afirma que le cuesta tener relaciones de más de seis meses de duración porque es un "lobo solitario".

Michelle ha estado relacionada con la supermodelo Cara Delevigne, así como con los actores Zac Efron, Colin Farrell y Vin Diesel, su coprotagonista en The Fast and the Furious.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Michelle Rodriguez.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

p