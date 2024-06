Miley Cyrus parece estar viviendo su mejor momento a los 31 años de edad, y recientemente lo dejó ver en la edición especial de W Magazine que protagonizó.

Y es que la cantante hizo una sesión fotográfica para el medio en la que lució más impactante, bella y llena de confianza que nunca.

Posó para las fotos con varios atuendos de lujo, uno de ellos se trató de un minivestido camisero verde esmeralda de Gucci, que ayudó a destacar su delgada, pero tonificada silueta y piel bronceada.

Sumó un cinturón blanco de la misma marca, así como un par de zapatillas de tacón negras con cristales colgando; también usó pendientes circulares y discretos anillos.

Hizo alarde de su cambio de imagen con cabello rojizo peinado en mechones lacios con flequillo; su rostro se mostró maquillado con un base bronceada sobre el rostro que definió sus rasgos de forma elegante y juvenil: labial nude, rubor rosado y dejas definidas, un cat eye ahumado y párpados con sombras marrones.

Otro atuendo estelar que usó se trató de un vestido lencero con lentejuelas doradas bordadas; la prenda contó con escote infinito y espalda descubierta, dando un guiño a los looks brillantes y juveniles que usó durante su época como Hannah Montana.

La cantante no sólo hizo la sesión fotográfica para W, sino que dio una exclusiva entrevista sobre los Grammy que ganó este año y la forma en que ve a sus colegas cantantes dentro de la industria musical.

“Algo de lo que quería hablar es celebración contra competencia. Porque la competencia realmente no me interesa. No pienso en otros artistas como oponentes. Los artistas no son lo mismo que los atletas, jugando un juego de suma cero y llevando una cuenta. No hay una partitura en el arte”, dijo.

Reflexionó sobre los 20 años que pasaron dentro de la industria para ser considerada como una ganadora de los Grammys de 2024 por su álbum Endless Summer Vacation y la canción Flowers que obtuvo una nominación por mejor canción del año.

“No hay sombras, pero he estado haciendo esto durante 20 años, ¿y esta es la primera vez que me toman en serio en los Grammy? Me ha resultado difícil determinar cuál es la medida, porque si queremos hablar de estadísticas y números, ¿dónde carajo estaba yo?”, cuestionó sobre el concepto en que los Premios de la Academia de Grabación la tuvo.

“Y si quieres hablar del impacto en la cultura, ¿dónde carajo estaba yo? No se trata de arrogancia. Estoy orgulloso de mi misma”.

Miley Cyrus ya había sido nominada a los Grammy en dos ocasiones, una por el álbum Bangerz y otra por su colaboración en el álbum Montero de Lil Nas X, pero su gran oportunidad llegó este año, cuando ganó el premio a la grabación del año y la mejor interpretación pop solista.