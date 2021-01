Natalie Portman luce figura tonificada con shorts en la playa

La actriz Natalie Portman se tomó un descanso de las grabaciones de la nueva película de Thor para disfrutar de las playas de Australia junto a su familia.

Para el paseo, la artista de 39 años utilizó una playera holgada de manga corta, de color morado y un círculo blanco al centro. Portman también lució sus piernas tonificadas con unos shorts de mezclilla.

Para proteger sus ojos del intenso sol de Sídney, la estrella de Black Swan usó unas gafas de sol estilo pantos sobre su rostro libre de maquillaje.



Foto: Grosby Group

Natalia peinó su corto cabello castaño en una coleta baja, con lo que lució casual en la playa de Sídney.

La actriz estuvo acompañada de su esposo Benjamin Millepied y de su hija Amalia, de tres años de edad. Los tres pasaron el tiempo buscando conchas en la arena y sumergiendo sus pies en el mar.

Natalie Portman viajó a Australia en septiembre pasado para comenzar con la filmación de Thor: Love and Thunder, junto a Chris Hemsworth.

En una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz afirmó que sus hijos Aleph y Amalia, de nueve y tres años, se están acostumbrando a su nuevo hogar y ya usan el acento australiano.

En la cuarta entrega de las películas de Thor, producidas por Marvel, Natalie retomará su papel como Jane Foster, pero ahora se transformará en la versión femenina del dios nórdico.

La actriz protagonizó las dos primeras cintas de Thor, pero estuvo ausente en Thor: Ragnarok, en 2017. Ella explicó que no participó en el largometraje porque la historia no se situó en la Tierra. No obstante, está emocionada en participar con Tessa Thompson y el director Taika Waititi, así como con Chris Hemsworth.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Natalie Portman.

