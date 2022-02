Natalie Portman presume ‘abs de acero’ con traje de baño en Sydney

Natalie Portman acaparó la atención de propios y extraños durante su día de playa en compañía de su esposo Benjamin Millepied.

Y es que la actriz fue fotografiada por los paparazzis destilando estilo y glamour con un traje de baño de dos piezas de Bondi Iceberg en la costa de Bronte, Sydney.

La protagonista de Black Swan fue vista divirtiéndose con su esposo, bailarín y coreógrafo mientras nadaban en el mar y tomaban el sol.

Hizo alarde de su marcado abdomen y esbelta figura con un sostén de estilo deportivo azul marino con tirantes blancos al estilo halter, añadió un bikini de cintura baja del mismo tono.

Foto: The Grosby

Combinó las prendas con una gorra azul de béisbol de Los Angeles Dodgers. Utilizó una toalla rosa para secarse la cara mientras se divertía dentro del mar.

Sin perder el glamour que la caracteriza, Portman, de 40 años, se mostró sin maquillaje en el rostro mientras que su cabello se mostró peinado en un moño bajo la gorra.

En tanto, el coreógrafo se lució con un look más sencillo conformado por un short de colores y una camiseta sin mangas azul que posteriormente se quitó para nadar.

Los paparazzis captaron a la pareja compartiendo gestos románticos y besándose durante su visita a la playa.

Natalie se encuentra en Australia con su esposo Benjamin Millepied y sus hijos.

Después de vivir algunos meses en Sydney mientras grababa la nueva entrega de Thor: Love and Thunder en 2021, regresó a Los Ángeles para trabajar en la producción de Days Of Abandonment de HBO; sin embargo abandonó las grabaciones de forma abrupta.

En un comunicado la empresa dijo que la actriz había tenido que dejar el trabajo “debido a razones personales imprevistas”, las cuales no se revelaron.

“Desafortunadamente, la producción no avanzará. Lamentamos mucho no poder llevar esta hermosa historia a la pantalla con nuestro talentoso escritor/director y elenco.Enviamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestro elenco, productores y equipo por toda su pasión y arduo trabajo”.

Además de protagonizarla, la actriz iba a ser la productora ejecutiva.

Luego de dejar el proyecto, Natalie y su familia regresaron a Sydney en donde fueron vistos buscando una nueva propiedad aparentemente para mudarse de forma definitiva.

Por ahora la celebridad se ha mantenido ocupada atendiendo a su familia y trabajando en sus nuevos proyectos, incluida una miniserie llamada We Are All Completely Beside Ourselves.

Asimismo colabora con Marta Kauffman, co-creadora de Friends, para adaptar una novela de Karen Joy Fowler, al parecer Natalie producirá y protagonizará la adaptación.

MA

