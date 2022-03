Natalie Portman se luce con minivestido rojo en premiere de ‘Pachinko’

Natalie Portman estilo belleza y elegancia durante la alfombra roja de la premiere de Pachinko, la nueva serie coreana creada por Apple TV+, llevada a cabo en Los Ángeles.

La estrella de Black Swan acaparó la atención de propios y extraños ataviada con un elegante vestido rojo de Dior, diseñado con un escote estilo bustier strapless.

Agregó un amplio blazer que usó por encima de los hombros, zapatos de tacón satinados del mismo color con talón descubierto y un bolso negro acolchado de Chanel con cadena de oro.

Remató el exclusivo outfit con discretos anillos de oro y diamantes, además de pendientes circulares.

Foto: AP

Hizo alarde de su belleza con el rostro definido con maquillaje claro que le dio efecto de porcelana a su piel, blush ligeramente bronceado, sombras en los párpados, labial nude y un fino cat eye. Su cabello se lució peinado en un moño alto.

La actriz desfiló por la alfombra roja en el Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles junto a otras celebridades estadounidenses y coreanas que se unieron para el estreno mundial de la serie de ocho episodios.

Entre los asistentes destacaron Lee Min Ho, que es el protagonista, Youn Yuh-jung, Jin Ha, Jimmi Simpson, Sonji Arai, Jung Eun y Kaho Minami. Natalie Portman no forma parte del elenco; sin embargo, fue una de las invitadas especiales.

Pachinko es una miniserie producida por Apple TV+, la cual se estrenará en la plataforma streaming el próximo 25 de marzo.

Está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Min Jin Lee. La sinopsis señala que cuenta la historia de cuatro generaciones de inmigrantes coreanos que llegan desde Corea a Japón y luego se establecen en Estados Unidos.

Foto: AFP

Luego de pasar gran parte de su tiempo viviendo y trabajando en Australia, la celebridad, de 40 años, ha estado disfrutando de una corta estancia familiar en California en las últimas semanas.

Los paparazzis la han captado varias veces realizando recados y saliendo a comer en exclusivos vecindarios de Los Ángeles como Los Feliz.

En Instagram recientemente hizo una aparición al compartir una selfie en la que se muestra leyendo el libro Dry Heart de Natalia Ginzburg; en el pie de foto invitó a sus fanáticos a formar un círculo de lectura.

“Publicado por primera vez en italiano en 1947 (y luego vuelto a publicar en 2019): Dry Heart de Ginzburg explora lo que impulsa a la narradora a matar a su esposo, que descubrimos en la página uno. ¡Espero que te unas a mí leyendo!”, escribió.

Antes de viajar a Estados Unidos, Natalie y su esposo fueron vistos buscando una nueva propiedad en Sydney, aparentemente para mudarse de forma definitiva.

En las últimas semanas se ha mantenido ocupada atendiendo a su familia y trabajando en sus nuevos proyectos, incluida una miniserie llamada We Are All Completely Beside Ourselves.

Asimismo colabora con Marta Kauffman, co-creadora de Friends, para adaptar una novela de Karen Joy Fowler, al parecer Natalie producirá y protagonizará la adaptación.

