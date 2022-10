“Necesita una custodia”; fans critican a Kanye West por ataques contra las Kardashians

Kanye West no se cansa de lanzar ataques y críticas en redes sociales a todos aquellos que no les caiga bien o que no estén de acuerdo con su forma de pensar y actuar.

Y es que el rapero continúa generando comentarios y atrayendo atención, no por su música ni sus labores dentro de la industria, sino por las continuas peleas con su familia política, incluida su ex Kim Kardashian, por invalidar un movimiento antirracista a nivel internacional o por involucrar a decenas de personalidades en sus polémicas con insultos y burlas.

En redes sociales sus fanáticos y desertores lo han criticado por sus actos fuera de control y por no buscar ayuda para controlar sus trastornos mentales, incluida la bipolaridad que sufre.

Incluso hay quien ha sugerido que el cantante debe ser puesto bajo una tutela similar a la de Britney Spears, con la que vivió de forma restrictiva y bajo supervisión extrema durante más de 13 años.

“Necesita urgentemente una tutela”, “No existe famoso que más desagrade que Kanye West, por favor que alguien lo apague”, “Lo mal que puede caer Kanye West, no hay persona más insoportable en la industria”.

Otros usuarios de Twitter han criticado, a su vez, a los fanáticos que lo defienden y están a favor de sus ataques.

“La manera en que la gente le perdona literalmente cualquier asquerosidad a Kanye West sólo porque es un ¿genio? ‘Dejen que se burle y agreda a todo mundo, acose a su exesposa y cree campañas de odio, nos dió MBDTF hace 12 AÑOS, es un genio. Mediquense también”.

Drama contra Kim Kardashian

El historial de ataques hacia Kim se remontan desde que él protagonizó su fallida campaña presidencial, donde habló de su entonces esposa y el aborto que quería practicarse en su primer embarazo.

Asimismo, ha atacado a Kardashian por su reciente relación con Pete Davidson. El rapero lanzó amenazas al presentador, de 28 años, a través de un video musical animado donde hizo alusión a que lo degollaría y lo enterraría; en el mismo video se burló de la muerte de su padre en los atentados del 11-S en Nueva York.

Cuando Pete y Kim terminaron, Kanye se burló compartiendo una portada falsa del New York Times donde se anunciaba la muerte de Davidson.

Kanye West y Khloé Kardashian

La hermana de Kim, Khloé, intervino en una reciente discusión en línea donde Kanye afirmó que su exesposa y familia habían secuestrado a su hija Chicago el día de su cumpleaños para que él no la pudiera visitar.

Khloé desmintió que la niña haya sido “secuestrada” y reveló que él estuvo de acuerdo en hacer dos fiestas separadas, una con la familia Kardashian Jenner y otra donde el quisiera estar.

El tema salió a la luz nuevamente debido a que Kanye quiso desviar la atención generada por su reciente comportamiento en la Semana de la Moda de París, donde usó un jersey que invalidó el movimiento afroamericano Black Lives Matter y con el que dio un mensaje supremacista blanco.

Los esfuerzos de Khloé por tratar de calmar al rapero e insistirle que hablen sobre el tema de forma privada, Kanye le dijo como respuesta que ella y su familia eran “mentirosas”. En varias publicaciones abordó el tema de sus hijos y del secuestro de su hija y los vinculó a sus polémicos ataques para buscar empatía entre sus fanáticos.

Khloé Kardashian calls out Kanye West for claiming the Kardashians won’t let him see his kids, he responds:



“YALL BASICALLY KIDNAPPED CHICAGO ON HER BIRTHDAY SO SHE COULD REMEMBER HER FATHER NOT BEING THERE… YA’LL WOULDN’T HAVE PLAYED WITH DONDA LIKE THAT IN JESUS NAME” pic.twitter.com/Zxh7Ry1MK7 — Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2022

Kanye West, Candance Owens y White Lives Matter

Durante la Semana de la Moda de París, Kanye presentó su colección SZ9. Previo al desfile, el cantante posó junto a Candance Owens, una personalidad de la TV de extrema derecha de EU, usando una sudadera con el eslogan White Lives Matter, burlándose del moviemiento original que protege a su misma raza y reconoce los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos.

Tras hacerse viral la foto, Kanye recibió críticas por promover la supremacía blanca. La editora de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson calificó la ropa como “violencia pura”.

Como respuesta, Kanye se burló de ella, de su inteligencia y de su sentido de la moda, llamando “basura” a su ropa y zapatos.

“La decisión de Kanye West de vestir una sudadera con la frase “Las vidas blancas importan” es repugnante, peligrosa e irresponsable. Algunos de ustedes se apresurarán a defenderlo. Deberían preguntarse por qué”, escribió Marc Lamont HIll, periodista y activista afroamericano luego de la polémica foto donde el rapero se burla del movimiento antiracista de Black Lives Matter, movimiento creado para defender y proteger la raza afroamericana.

Kanye West decision to wear a “White Lives Matter” shirt is disgusting, dangerous, and irresponsible. Some of y’all will rush to defend him. You should ask yourselves why… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI — Marc Lamont Hill (@marclamonthill) October 3, 2022

Kanye West contra Gabriella Karefa-Johnson, Gigi Hadid y Hailey bieber

En respuesta a los ataques contra Karefa, Gigi Hadid y Hailey Bieber salieron en su defensa, llamando matón a Kanye.

Ante el intento de Hailey de defender a Gabriella, Kanye le mandó un mensaje a Justin Bieber para que “controle” a su esposa antes de que se enoje.

Poco después Kanye emitió otro polémico mensaje en redes llamando perdedora a Hailey y se burló de la industria de la moda actual.

“Vinetria (supuesta novia de Kanye) serías la favorita de la cultura pero ELLOS son unos manipuladores que hacían lo imposible para dejarte en la sombra cuando yo no te había descubierto, ELLOS no quieren ver a una hermosa mujer negra quitarle el trono a la culo cursi de Gigi Hadid y a la plástica perdedora de Hailey Baldwin en una industria que es más aburrida que la moda de Corey Gamble. Estos eventos nunca quieren apoyar a Beyoncé, se burlan de Lizzo cuando intenta perder peso. Por eso digo que Travis Scott y Future son reales por reconocer a esta reina, ella no tuvo que cogerse a nadie para ser reconocida. Esta reina va a cambiar la trayectoria porque NO es una borrega que promociona las cosas de los 'MEDIOS' que matan a nuestra cultura”.

El problema no es solo el largo historial de comportamiento tóxico y abusivo de Kanye West, sino también las personas que siguen asistiendo a su desfile, que promueven su marca y consumen su contenido. pic.twitter.com/AmgsiMWkh5 — LMQTP | la moda que te parió (@modaquetepario) October 5, 2022

Una usuaria reaccionó en Twitter con este mensaje:

“El asco de persona que me da Kanye West, Gigi sale a dar una opinión, Hailey igual, él se da cuenta que no están de su lado y su manera de defenderse es hablando del cuerpo de ellas, la misoginia dentro de ese hombre insoportable”.

Entre otras polémicas que ha protagonizado recientemente destaca la pelea que tuvo con Billie Eilish, su ausencia en Coachella por un”berrinche” que hizo y en el que involucró a Travis Scott y a Eilish y los mensajes de odio hacia los que fueron sus socios en Adidas como Kasper Rorstard y GAP.

También ha criticado a Bella Hadid y otras modelos por acostarse con hombres poderosos para convertirse en famosas, pone a Dios como responsable de sus actos y actitudes y se ha comparado con Taylor Swift por el robo de los derechos de su música.