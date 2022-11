No lo creerás; así lucen los protagonistas de ‘El manual de supervivencia escolar de Ned’

La infancia y adolescencia de la generación Millennial estuvo llena de programas y series de televisión que con el tiempo se volvieron icónicas debido a sus divertidas tramas y personajes inolvidables.

¿Te acuerdas de Cabeza de Coco o de Cookie? Una de esas series fue El manual de supervivencia escolar de Ned, un hito de inicios de la década de los dos mil, producida por Nickelodeon.

La serie televisiva duró tres temporadas, de 2004 a 2007 como una de las más vistas y aclamadas por los niños y adolescentes de ese tiempo, que se identificaban con los personajes y las situaciones escolares que los ponían en conflicto.

Estuvo protagonizada por Devon Werkheiser como Ned Bigby; Lindsey Shaw como Jennifer ‘Moze’ Mosley y Daniel Curtis-Lee como Simon ‘Cookie’ Nelson-Cook, además de la aparición regular de Rob Pinkston como Cabeza de Coco.

Cada personaje lidiaba con la escuela secundaria y su vida personal mientras Ned rompía la cuarta pared y se dirigía a los televidentes para darles consejos de supervivencia en los salones de clases.

¿Qué fue de los actores de ‘El manual de supervivencia escolar de Ned’?

Tras el final de la serie, la mayoría de los participantes tomó su propio camino profesional dentro de la actuación, mientras que otros se enfocaron en vidas más tranquilas fuera de los reflectores.

Devon Werkheiser (Ned Bigby)

Después de finalizar con su papel estelar, el actor apareció en Greek, Criminal Minds, Major Crimes, Franklin & Bash y 2 Broke Girls.

Actualmente tiene 31 años y dedica gran parte de su tiempo a crear su propia música, a hacer contenido para redes sociales y trabajando de cerca con varias organizaciones benéficas a favor del cuidado y salud de los niños.

Daniel Curtis Lee (Cookie)

El mejor amigo de Ned cambió de empresa tras el fin de la serie, pasó a Disney con la serie Zeke and Luther, que duró tres temporadas. Salió también en ¡Buena Suerte, Charlie!, Glee, 911 y Navy: Investigación criminal.

Enfoca su tiempo en los sets de grabación, pero también como jugador de baloncesto, como músico y cantante, principalmente en el género del rap.

Lindsey Shaw (Jennifer ‘Moze’ Mosley)

Su carrera como actriz inició con su protagónico en Ned, luego participó en las películas Devolved, Teen Spirit, Love Me y No One Live.

En cuanto a las series, Jenn salió en Aliens in America, 10 things I Hate About You, Faking It, Pretty Little Liars, Suburgatory y recientemente en Lucifer.

Rob Pinkston (Cabeza de Coco)

Cómo olvidar a este icónico personaje que dejó la serie y ha sido inmortalizado en los memes modernos.

Ganó popularidad en Ned por su horrible corte de cabello y personalidad alegre y sensible.

Su carrera dentro de la industria se mantuvo a bajo perfil después de terminar con Ned. Apareció en las películas Extreme Movie y Dirección Paternal Sugerida, así como en los programas Punk’d de MTV, The Derby Stallion y Bones. Uno de sus últimos trabajos fue This Just In en 2016.

Christian Serratos (Suzie Crabgrass)

Su participación en la serie fue su debut. El personaje que interpretó fue antagónico durante la primera temporada y en la segunda se convirtió en amiga cercana de Moze y novia de Ned.

Hasta el momento, la actriz es una de las integrantes del elenco con más trabajo en Hollywood.

Trabajó en la saga de Crepúsculo como Angela Weber, actuó en The Walking Dead, Vida Secreta de una adolescente y fue convocada para encarnar a Selena Quintanilla en la bioserie que produjo Netflix, Selena: la serie.

Kyle Swann (Billy Loomer)

Fue el bravucón de la serie que molestaba a los protagonistas cada vez que se le daba la gana.

Se retiró de la actuación en 2009 para dedicarse a la escuela y en su futuro. Estudió una licenciatura en biología marina y actualmente se dedica a la fotografía, conservación y educación de los arrecifes de coral y es un buzo experto.