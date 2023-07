Martha Higareda causó polémica tras haber entrevistado a Ryan Gosling y Margot Robbie durante su reciente visita a México por la promoción de Barbie.

En redes sociales circula un fragmento de la entrevista donde la actriz cuenta la famosa anécdota de cuándo conoció al actor en un restaurante de Los Ángeles hace algunos años atrás, quizá con la esperanza de que Gosling la recordara y confirmara que en realidad se conocían desde hace mucho.

“Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos años, hubo una situación que sucedió en un restaurante completamente casual. Estaba cenando con una amiga… y me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas… y me muevo así. Esto es LA.”, dice haciendo algunos movimientos para escenificar la historia.

“Y me muevo así, y de repente estoy tropezando. Y un tipo me agarra muy rápido, así… Y me doy vuelta, y eras tú”, agregó refiriéndose a Ryan quien se estaba riendo de la historia un poco confundido.

“¡Qué momento tan bizarro! Así que quería darte las gracias. Esto fue hace mil años, probablemente no te acuerdes, pero para mí, fue un momento muy específico, para mi amiga también”.

Mientras Margot voltea a ver a Ryan diciéndo que la anécdota fue genial, el actor le dice que fue un placer y le pregunta en qué restaurante sucedió, a lo que Higareda le responde que fue en el restaurante francés de La Poubelle.

“¡Qué dulce! ¡Héroe!”, dice Margot y Gosling zanja el tema diciendo: “Justo el lugar exacto, momento preciso”

En varios videos diferentes que circulan en internet, Martha cuenta la misma historia de cómo se conocieron ella y Ryan Gosling en Los Ángeles, poco después de que ella se mudara a la ciudad para comenzar a trabajar en Hollywood.

Dicha historia se hizo viral recientemente cuando los internautas se dieron cuenta que Martha Higareda suele contar anécdotas sobre su vida que nadie cree debido a la forma casi inverosímil de cómo sucedieron o de cómo lo cuenta.

Después de la publicación de esta entrevista en redes sociales y después de que Martha la comentó en su programa de podcast con Yordi Rosado, De Todo un Mucho, los internautas no tardaron en burlarse de ella y en destacar que Ryan en ningún momento acepta que la anécdota es real o dice que la recuerda.

Otros usuarios comentaron que Martha es una "mitómana" que incomodó a los actores de Barbie hablando sobre algo que no tenía que ver con el estreno ni las actuaciones en el live-action; también escribieron burlas como: “Ryan: ‘Oigan, ¿quién la invitó?’”, “No se trataba de mentir por convivir, Higareda”, Martha, demasiada humillación por hoy”, “La Robbie bien incómoda viendo cómo habla esa mitómana”, “El vato con cara de WTF escuchando la historia”.

La polémica alrededor de las afirmaciones de Martha sobre conocer a Ryan continuó cuando ella compartió una foto con los protagonistas de Barbie en Instagram y dijo que había platicado con ellos sobre varios temas, incluida la película.

En la alfombra rosa, llevada a cabo en Parque Toreo, a Ryan se le preguntó si conocía a Martha Higareda a lo que él respondió que no sabía quién era. Poco después la mexicana recurrió a redes sociales a aceptar que el actor no la conocía realmente.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor”, se defendió.