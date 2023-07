Una vez más Martha Higareda se encuentra envuelta en otra polémica en redes sociales donde los usuarios no dan tregua y aseguran que la actriz mexicana “miente”.

La semana pasada se realizó en México la presentación de la película Barbie , que protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling .

Al evento acudieron distintas personalidades de la farándula mexicana, y entre las invitadas se encontraba la actriz Martha Higareda, quien no perdió tiempo para compartir en sus redes sociales la foto que se tomó a lado del actor estadounidense.

“No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…

Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! #warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie… pic.twitter.com/hWHdFxT9PW — Martha Higareda (@marthahigareda) July 6, 2023

La foto se viralizó y los comentarios no se hicieron esperar, todos en el mismo tenor: “Higareda miente”.

Cabe recordar que hace unos meses, la actriz fue objeto de burlas y memes en las redes sociales por sus singulares comentarios que realiza en entrevistas y programas, donde cuenta algunos aspectos de su carrera y de las personalidades de Hollywood que, asegura, ha conocido.

Sus relatos han sido objeto de críticas y tachados como "falsos".

Y la foto con Ryan Gosling y Margot no podía ser la excepción por lo que la actriz tuvo que responder:

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos Y sí, es un caballero y un GRAN actor!