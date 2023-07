Después de las primeras reseñas del filme Oppenheimer , como una “obra maestra” y uno de los trabajos de Christopher Nolan “más ambiciosos”; se revelaron algunos de los impresionantes secretos sobre el elenco, como la forma en que Cillyan Murphy se preparó para interpretar el protagonista.

Según dijo Emily Blunt, protagonista de Cillian, en una entrevista con Extra , el actor perdió varios kilos y dejó verse demacrado en el filme a propósito para apegarse tanto como fuera posible al físico de J. Robert Oppenheimer, también conocido como el padre de la bomba atómica.

Según dijo ella, llevó una dura dieta poco sana que pudo haber complicado su salud, basada en una restrictiva dieta sólo con almendra por día, con el objetivo de cumplir con su “compromiso monumental”.

“Él tenía un compromiso tan monumental. Y sólo podía comer, como, una almendra todos los días. Estaba tan demacrado”, detalló.

En otra entrevista que Murphy le dio a The New York Times , él dijo que además de la almendra al día, durante medio año antes de las grabaciones se mantenía con cigarros y martinis; asimismo, casi no dormía y durantes las grabaciones dejó de preocuparse por la comida debido a que siempre estaba ocupado.

Si bien aceptó que su transformación no fue sana, “amaba” el proceso de prepararse para el papel y transmitir el aspecto de que Oppenheimer “nunca comía”.

“Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintos, que quería hacerlo bien. Tuve que perder bastante peso, y trabajamos con el vestuario y la sastrería, era muy delgado, casi demacrado, subsistía con martinis y cigarrillos”, dijo.

El actor irlandés, de 47 años, agregó: “Tenía esos ojos realmente brillantes y quería darle esta mirada de ojos muy abiertos, así que trabajamos mucho en el cuerpo y expresiones antes de comenzar”.

A pesar de que disfrutó su transformación con restricciones de alimentos, Cillian desaconsejó las dietas extremas para adelgazar para alcanzar cualquier objetivo.

¿De qué tratará Oppenheimer?

La duodécima película de Nolan se centrará en la vida de J. Robert Oppenheimer. Se trata de una adaptación del libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Martin Sherwin y Kai Bird.

En la vida real, Oppenheimer fue un famoso científico que lideró el Proyecto Manhattan, su equipo desarrolló la bomba atómica que Estados Unidos detonó en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con una sinopsis general, la historia cuenta la forma en que el científico creó una poderosa arma para destruir el mundo “para salvarlo después”.