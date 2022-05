Nodal arremete contra Belinda y su familia en polémico tweet

Christian Nodal se acaba de sumergir en una nueva polémica vinculada a su exnovia Belinda y a la familia de ésta a través de un explosivo tweet.

El intérprete de Botella tras botella rompió el silencio sobre su ruptura con la cantante y evidenció la explotación laboral que vivió Belinda durante 20 años por parte de sus padres, la forma en que ellos se hicieron cargo de las ganancias “sin dejarla sin nada”.

Incluso dijo que gastó dinero en Belinda y llegó un punto en el que se cansó y dejó de invertir en ella y sus gastos personales.

En el tweet donde filtró una conversación con ella, Nodal escribió “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”.

La captura de pantalla se trató de una conversación entre él y Belinda, donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes, sugiriendo que no tiene nada para ir al dentista.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, a parte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?”, dice Belinda.

Ocho minutos después de dicho mensaje, y sin haber recibido respuesta de Christian, Belinda comenzó a arremeter en su contra diciéndole que le arruinó la vida y que estaba “arrepentida” de haber sufrido por él.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, escribió la estrella de Bienvenidos al Edén.

En los comentarios que generó la filtración de los mensajes Nodal le respondió a una fan que le dijo que no tenía porqué dar explicaciones sobre lo que vivió con Belinda, a lo que él respondió que lo hizo para poder seguir avanzando en su vida y carrera y para dejar claro que la familia de su ex lo sigue molestado.

“Si tengo porqué, quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”.

Aunque recibió varios mensajes de apoyo, también recibió comentarios en contra por haber exhibido a su exnovia y familia.

“No la expongas a ella, eso no es de hombres @elnodal, esta bien que estés enojado pero no es correcto. Ella no habla de ti. Todo al tiempo” , “Estamos tan acostumbrados a ver que las mujeres son las únicas que exponen cosas de sus vidas privadas que cuando un hombre lo hace, ya lo tachan de ‘mal hombre’ ‘exagerado’ o le dicen ‘pareces vieja’, él tiene derecho de expresarse y si lo hace es porque ya está cansado”, “Me caías bien por el único hecho de comportarte como caballero en tu ruptura con Belinda, ahora confirmas la falta de profesionalismo y lo ardido que estás, se entiende ‘estás sanando’ mínimo hazlo con su mamá, lo que estás haciendo está muy malito e inmaduro. Ojalá te demanden”, fueron algunos mensajes que recibió.

Al parecer este polémico tweet se originó de una publicación que hizo Belinda Schull, madre de Belinda, en Instagram en el que escribió una indirecta para Nodal: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Bajo el mensaje, Schull respondió con aplausos algunos comentarios de fanáticos de su hija que llamaban “naco” al cantante, quien presume una fortuna estimada en los $60 millones de pesos.

Una comentarista de Twitter mencionó las indirectas que Schull lanzó en Instagram contra Nodal diciéndo: “Nada de malo le veo a su respuesta, esta señora se la pasa dando corazón a comentarios donde insultan a Christian, el último que vi fue uno donde le dicen a su hija, ojalá no vuelva con el naco de Nodal y ella puso sus emojis de ‘aplausos’ cada reacción tiene una acción”.